Două persoane la spital după ce un șofer a intrat pe contrasens și lovit frontal o mașină, la Lugoj Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza șoferului autoutilitarei, un barbat in varsta de 42 de ani. Acesta circula pe strada Salcamului din Lugoj, dinspre Faget, iar intr-o curba la dreapta nu a adaptat viteza. A pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens acolo unde autoutilitara s-a ciocnit frontal de un autoturism condus regulamentar din sens opus de un barbat de 34 de ani. In urma impactului, șoferul nevinovat, dar și un barbat de 50 de ani, pasager in autoturismul tanarului de 34 de ani, au fost raniți și au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

