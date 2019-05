Două persoane, la braconaj piscicol și trei tineri, pe faleza râului Olt, cu substanțe interzise, depistați de jandarmi! •Jandarmii valceni la datorie pe timpul minivacantei de Paște! In perioada 26 aprilie-01 mai a.c., jandarmii au fost alaturi de cetateni in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica. Astfel ca, pe perioada exercitarii atributiilor de serviciu au fost constatate doua infractiuni: In noaptea de sambata, 27 aprilie 2019, au fost observate doua persoane care desfasurau activitati de braconaj piscicol in apele raului Olt, zona barajului Zavideni. De asemenea, acestea din urma se foloseau de un autovehicul pentru transportul uneltelor de pescuit, care ulterior a fost oprita cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

