- Sase persoane au fost confirmate cu rujeola in judetul Iasi saptamana trecuta, conform unei raportari, facuta publica de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). De aproape doua luni, judetul Iasi fusese ocolit de rujeola, astfel ca niciun nou caz nu ajunsese de…

- Astfel, in judetul Teleorman, unde la recensamantul din 2011 s-au declarat ca fiind de etnie maghiara 18 persoane, s-au inregistrat 669 de voturi pentru UDMR, iar in Olt, unde figurau 66 de maghiari, UDMR a primit 877 de voturi. De asemenea, in judetul Arges, la o populatie maghiara de 237 de persoane,…

- Persoane necunoscute au intrat in cursul noptii de joi spre vineri in incinta Liceului Tehnologic „Victor Mihailescu Craiu” din Belcesti si au distrus zece cataloage si calculatorul directorului. „Zece cataloage au ars la Liceul Tehnologic ‘Victor Mihailescu Craiu’ din localitatea Belcesti, precum si…

- Drogurile sintetice sunt comercializate sub denumiri legale cum ar fi amestecuri de plante uscate, betisoare parfumate, saruri de baie, ingrasaminte pentru plante sau solutii de curatat diferite obiecte. Supranumite si etnobotanice, aceste substante dau stari de euforie, lipsa oboselii, apetit scazut,…

- Joi s-a desfasurat la Iasi un eveniment medical despre noutatile in domeniul dispozitivelor cardiace implantabile, al doilea de acest gen care are loc in Romania. Organizat de Departamentul de Cardiologie Interventionala din cadrul Spitalului „Sf. Spiridon" Iasi si Medtronic, sub egida Societatii…

- Scene de coșmar in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini in localitatea Balțați din Iași. Șapte persoane, printre care patru copii, au fost transportate la mai multe spitale, in urma carambolului. Impactul a fost atat de violent incat unul dintre autoturismele implicate in accident…

- Grav accident de circulație sambata seara, in județul Iași. A fost activat Planul Roșu dupa ce un microbuz și o duba s-au ciocnit. In cele doua mașini se aflau 27 de pasageri. 10 persoane au ajuns la spital.

- Miercuri dimineata, un microbuz care transporta 23 de persoane s-a rasturnat in zona localitații Dobrovaț din județul Iași, Romania. Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie, avand in vedere numarul mare de pasageri.