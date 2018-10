Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu care a afectat acoperisul si o camera a unui imobil situat in cartierul Lacu Dulce din Braila.

- O femeie in varsta de 75 de ani, din orasul Darabani, a ajuns, miercuri dimineata, la spital cu arsuri pe fata si maini in urma unei explozii care s-a produs in bucataria din locuinta proprietate personala, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.…

- Un puternic incendiu a izbucnit, luni, in localitatea Sanandrei. Flacarile au cuprins acoperisul unei case si s-au extins la imobilul invecinat. The post Incendiu violent in Timis. O persoana a suferit arsuri grave, iar alta, un atac de panica appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie a suferit arsuri dupa ce o butelie a explodat intr-un apartament dintr-un bloc din Galați, deflagratia nefiind urmata de incendiu. Potrivit pompierilor, explozia a avut loc sambata intr-un apartament al unui bloc de locuințe din Galați. Proprietara apartamentului a suferit arsuri la picioare…

- O femeie de 43 ani a decedat, iar alte doua au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale, in uurma unui accident care a avut locpe DN 56A, la kilometrul 77+500, in Simian. In accident au fost implicate trei autovehicule. ...

- In aceasta dimineața, pompierii militari de la ISU Prahova au intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa particulara din comuna Provița de Sus, sat Plaiu.

- Un elicopter SMURD din Iași a fost solicitat de urgența pentru a efectua o misiune de transportare a unei femei in varsta de 44 de ani din raionul Sangerei la Chișinau. Pacienta a suferit arsuri de gradul II si III pe circa 40% din suprafața corpului.

- Un barbat din judetul Iasi a ajuns in stare grava la spital impreuna cu sotia sa pe care ar fi incercat sa o incendieze. Medicii ieseni au declarat ca un barbat de 38 de ani din localitatea Trifesti si sotia sa in varsta de 35 de ani au fost dusi de urgenta la spital dupa ce au suferit mai multe arsuri…