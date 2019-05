Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane s-a produs in aceasta dimineața, pe DN 1, in zona Șibot. „SMURD Cugir intervine la un accident rutier cu doua victime neincarcerate, un auto implicat, petrecut pe DN 1, in zona Șibot”, a transmis reprezentantul ISU Alba. Știre in curs de actualizare……

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 12:40, pe Autostrada A1, intre Sebeș și Oraștie, in zona localitații Aurel Vlaicu (limita cu județul Hunedoara), pe sensul de mers spre Deva. Doua persoane au fost ranite, dupa un impact intre doua autoturisme. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție…

- O coliziune intre doua autoturisme s-a produs astazi, in jurul pranzului, pe Autostrada A1, in zona localitații Aurel Vlaicu. In urma impactului au fost ranite doua persoane. ”Garda de intervenție Sebeș intervine cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme, sunt…

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 11:50, pe DN 7, in zona localitații Șibot. In urma evenimentului rutier, doua persoane au fost ranite. Potrivit ISU Alba, SMURD Cugir intervine la un accident rutier cu doua victime neincarcerate, un autovehicul implicat, pe DN 7, in zona Șibot.…

- Un barbat de 55 de ani, din localitatea Glodeni, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut, vineri dimineata, controlul asupra autoturismului intr-o curba usoara de pe un drum comunal, langa Pacureni, si a intrat in coliziune cu un autobuz cu 25 de pasageri la bord, ranind usor patru dintre…

- Ieri, 1 mai 2019, in jurul orei 11.30, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Aiud, un barbat in varsta de 64 de ani, din Rimetea, in timp ce conducea un autoturism in direcția Aiud-Teiuș, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea direcției de mers spre stanga și a intrat in coliziune cu un…

- La data de 02 aprilie 2019, in jurul orei 00,10, un barbat de 41 de ani, din municipiul Sebes, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 7, la intersecția cu breteaua de legatura a autostrazii Sibiu – Deva, pe raza localitații Vințu de Jos, a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat pe sensul…

- Ieri, 19 martie 2019, in jurul orei 19.00, la intersecția cu strazilor Calea Labului cu Scarisoara din Alba Iulia, un barbat de 37 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, iar intr-o curba la stanga a pierdut controlul asupra autoturismului,…