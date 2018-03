Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier in aceasta dimineata in zona Nicolina din municipiul Iasi. Doua persoane au fost lovite de un autoturism pe trecerea de pietoni. Din primele cercetari efectuate la fata locului s-a constatat ca un barbat de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism, pe soseaua Nicolina din municipiul…

- Potrivit Politiei Dambovita, tanarul a fost prins la aproximativ o ora de la producerea accidentului, fiind dus la audieri. Vineri dimineata, el a fost retinut pentru 24 de ore, iar in cursul zilei va fi dus in instanta cu propunerea de arestare preventiva. De asemenea, Politia Dambovita precizeaza…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu.O femeie care traversa pe marcajul pietonal a fost lovita de o masina, iar imediat dupa producerea accidentului soferul a parasit locul faptei. Potrivit IPJ Constanta, in data de 06.03.2018…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Tanarul de 21 de ani, din Buzau, care a omorat un copil de 2 ani și a bagat doi oameni in spital, in stare grava, dupa ce i-a spulberat cu mașina pe o trecere de pietoni din Constanța, a fost arestat preventiv pe 25 de zile. Decizia Tribunalului Constanța este definitiva.

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- Tanarul care a provocat accidentul rutier de miercuri seara a fost retinut pentru 24 de ore, fiind dus in arestul IPJ. El este cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, potrivit news.ro. Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta spun ca starea celor doi…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Soferul autoturismului a incercat sa evite masina din fata sa, care a franat brusc, si a intrat intr-un camion militar. In urma impactului, șoferul autoturismului și pasagera din dreapta au fost raniți și au fost transportați la Spitalul din Piatra Neamț, potrivit ziarpiatraneamt.ro. Niciunul…

- Trei persoane au fost ranite dupa ce o masina si un TIR au intrat in coliziune. Accidentul rutier a avut loc joi dimineata, pe E-85, pe raza localitatii Darmanesti. Dupa producerea coliziunii, soferul TIR-ului, un cetatean turc, a parasit locul accidentului. Acesta a fost identificat de politisti…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- In comuna bihoreana Salard, acolo unde s-a produs accidentul micuțului Alex, a aparut ca din senin o noua trecere de pietoni. O singura zebra exista pana atunci pe drumul național care traverseaza localitatea, așa ca oamenii treceau strada pe unde puteau.

- In urma anchetei, oamenii legii au stabilit ca barbatul a fost ajutat de alti trei prieteni ca sa stearga urmele. Acestia au dezmembrat autoturismul. Miercuri, s-au efectuat mai multe percheziti la locuintele suspectilor. Politistii au ridicat mai multe componente ale masinii. Soferul a fost…

- In urma anchetei, oamenii legii au stabilit ca barbatul a fost ajutat de alti trei prieteni ca sa stearga urmele. Acestia au dezmembrat autoturismul. Miercuri, s-au efectuat mai multe percheziti la locuintele suspectilor. Politistii au ridicat mai multe componente ale masinii. Soferul a fost…

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Calea Grivitei din Capitala. Soferul uneia dintre masinile avariate consumase cocaina si se certa cu iubita sa in momentul producerii accidentului

- Semnalistica rutiera din municipiul Buzau a trecut prin modificari fundamentale, care au contribuit la imbunatațirea condițiilor de circulație, insa mai sunt lucruri de schimbat. Unele treceri de pietoni – de pilda – sunt adevarate capcane pentru cei care se incumeta sa le traverseze. O astfel de trecere…

- Un accident grav a avut loc vineri dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Accident grav in aceasta dimineata, pe o sosea din vestul tarii! Soferul unui microbuz a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Hategul de Petrosani. In microbuz mai erau inca patru persoane, printre care doi copii. Cu totii au fost raniti in urma accidentului…

- Noua români au fost descoperiți de poliția britanica sechestrați într-o locuința din Plymstock. Oamenii legii au fost alertați de vecini. Investigațiile sunt în desfașurare, iar anchetatorii cred ca în acest caz ar fi vorba despre niște traficanți de persoane,…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control a descoperit 4.360 tigarete de provenienta R. Moldova, pe care doi cetațeni romani incercau sa le introduca in tara, ascunse in bagajele personale. In cursul zilei de ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita/ I.T.P.F. Iași,…

- Un accident s-a petrecut intr-o curba din localitatea galateana Smardan. Soferul nu a adaptat viteza la carosabilul ud si nu a mai putut controla tirul. Acesta s-a rasturnat si a fost la un pas sa intre in casa unor localnici. Barbatul a scapat teafar, insa localitatea a ramas in bezna dupa…

- Doua persoane urmarite international de autortitatile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iasi, de politistii romani si prinse in urma unei operatiuni ENFAST romano-cehe, informeaza un comunicat al IGPR. 0 0 0 0 0 0

- Din cauza drumurilor inzapezite și intreruperii curentului electric pe partea ucraineana, ramane cu activitatea suspendata punctul de trecere Ceadir-Lunga - Maloiaroslaveț, la fel, se circula cu dificultate prin punctul de trecere Saiți-Lesnoe. - șase persoane au incalcat regimul zonei de frontiera…

- Un bebelus a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din orasul brazilian Rio de Janeiro. Soferul susține ca a suferit o criza de epilepsie, a anunțat ...

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Pe numele proprietarei a doi caini de lupta care au sarit, duminica, gardul gospodariei acesteia din zona Splai Bahlui din Iasi si au atacat trei persoane, ce au ajuns la spital cu rani grave, a fost deschis un dosar penal, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "In urma incidentului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi au descoperit, ascunse in parasolarul unui microbuz, doua carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane, care s-au dovedit a fi false. In data de 10 ianuarie, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni,…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In noiembrie, au beneficiat…

- Soferul de 16 ani care vineri seara a lovit cu o camioneta sase pietoni pe DN 17, in localitatile Tureac si Muresenii Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, a fost externat din spital si dus la...

- Doua persoane au fost surprinse, sambata, de o avalansa produsa in Masivul Fagaras, in zona Balea, la fata locului ajungand salvamontistii. Este asteptat un elicopter SMURD pentru a prelua victimele, transmite corespondentul Mediafax.

- Un numar de aproximativ 375.000 de persoane, dintre care 174.000 pe sensul de intrare in tara si 201.000 pe sensul de iesire din tara, au tranzitat frontiera romano-moldoveana in perioada 18 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul de cuvant…

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit cu masina trei tineri, cu varsta cuprinsa intre 22 si 27 de ani, care traversau regulamentar pe o trecere de pietoni din Tecuci.

- Barbatul care a aruncat cu cutitul in nepotul sau, provocandu-i acestuia leziuni ce i-au pus viata in pericol, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Conform rechizitoriului,…

- Situatia la frontiera, in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 144.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 32.600 treceri mijloace de transport. Reamintim…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in fata Guvernului pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si propunerile privind codurile penale, manifestantii sustinand ca PSD si ALDE au abuzat procedurile parlamentare si ca alesii incearca sa atenteze la democratia si libertatea Romaniei.

- Accident grav la iesire din Craiova, vineri seara. Doi oameni și-au pierdut viața, iar alte patru persoane au fost ranite, in Județul Dolj. Doua mașini s-au ciocnit puternic. Circulația a fost ingreunata in zona. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost ranit. Pompierii au fost solicitati sa…

- 14 oameni sunt raniți, dupa ce o mașina ar fi lovit intenționat pietoni la o intersecție din orașul Melbourne, Australia. Șoferul maișinii și o alta persoana au fost arestați, transmite Reuters.

- Avocatul care acum doua zile a accidentat patru persoane de 1 și 4 ani, pe o trecere de pietoni la Botanica a fost plasat in arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luata astazi de catre Judecatoria Chisinau.

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala.

- Accident grav pe o autostrada din Germania. Soferul a fost grav ranit, iar alte opt persoane au fost transportate la spital cu leziuni usoare dupa ce autocarul a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul tariii.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac-Nagylak au descoperit, ascunse intr-un camion incarcat cu diverse produse farmaceutice și alimentare, 3.150 pachete de tigari, in valoare de 53.550 lei. Ansamblu de vehicule, format din cap tractor marca Scania si semiremorca…

- Motorul unui autobuz in care se aflau 50 de oameni a luat foc, insa niciun pasager si nici soferul nu au fost raniti, a precizat luni Ramona Nistor, purtatorul de cuvant al ISU Sibiu. Incendiul s-a produs in timp ce autobuzul circula in localitatea Sacel. Soferul a observat in timp ce conducea ca…

- Victimele accidentului se afla in stare grava si sunt internate la doua spitale din Iasi. Soferul in varsta de 27 de ani a ajuns cu elicopterul la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a suferit o interventie chirurgicala, iar in acest moment este la Terapie Intensiva. Medicii sunt rezervati…

- Victimele accidentului se afla in stare grava si sunt internate la doua spitale din Iasi. Soferul in varsta de 27 de ani a ajuns cu elicopterul la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a suferit o interventie chirurgicala, iar in acest moment este la Terapie Intensiva. Medicii sunt rezervati…

- Un tanar de 22 de ani a murit, un altul de 26 de ani a fost transportat in coma la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, iar o femeie de 33 de ani este este in stare grava la spitalul din Vaslui, in urma accidentului grav produs vineri dimineata la o trecere de cale ferata din localitatea vasluiana Gara…

- Șase persoane au cazut in paraul Pisau, dupa ce puntea pe care o traversau s-a rupt. Victimele au fost preluate de ambulanțe. Vezi galeria foto + 5 + 5 Cele șase persoane se intorceau de la biserica in momentul in care puntea aflata deasupra paraului Pisau s-a rupt, iar oamenii au cazut in apa. Adancimea…