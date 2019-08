Două persoane care realizau o tranzacție cu 5000 de bilete STPT falsificate, prinse în flagrant de polițiști, noaptea trecută Doua persoane au fost prinse in flagrant, la Timișoara, atunci cand incercau sa lanseze pe piața nu mai puțin de 5000 de bilete STPT, care erau falsificate. Cei doi – un barbat și o femeie care era angajata la un magazin și prin intermediul careia erau vandute biletele ca fiind bune – au fost prinși ... The post Doua persoane care realizau o tranzacție cu 5000 de bilete STPT falsificate, prinse in flagrant de polițiști, noaptea trecuta appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

