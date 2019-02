Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si o alta a fost ranita in urma unui incendiu izbucnit in judetul Olt, Romania in noaptea de vineri spre sambata. Interventia pompierilor a durat doua ore, fiind ingreunata de vantul puternic.

- Medicii au confirmat alte sapte decese cauzate de gripa, fiind vorba despre bolnavi din judetele Giurgiu, Galati, Teleorman, Constanta, Cluj si Olt. Numarul total al deceselor cauzate de gripa in acest sezon ajunge astfel la 79

- Un autocar in care se aflau 12 persoane a fost cuprins de flacari, vineri, dupa ora pranzului, pe Drumul Județean 546, intre Slatina și Brebeni. Din fericire, nu sunt persoane ranite. Șoferul, care a observat la timp incendiul, a reușit sa sparga o parte dintre geamurile autovehiculului…

- Noua persoane au murit în incendiul a doua nave sub pavilion tanzanian în apropiere de strâmtoarea Kerci, în largul peninsulei Crimeea anexata de Rusia în 2014, au anunțat luni autoritațile ruse, citate de AFP."Noua persoane au murit", a declarat Alexei…

- Un accident mai putin obisnuit a avut loc in Danemarca, unde sase oameni au murit miercuri dimineata pe un pod de cale ferata, conform Digi24.ro. O bucata din plafonul unui marfar s a desprins in timpul mersului si a cazut peste un tren cu pasageri, care venea din sens opus.Accidentul a avut loc pe…

- Cel puțin 22 de persoane au murit, iar alte 22 au fost ranite, miercuri, in urma unei explozii izbucnite intr-o uzina chimica din provincia Hebei, aflata in nordul Chinei, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Incendiul a cuprins de asemenea 50 de vehicule, a informat agenția…

- O femeie de 80 de ani, din comuna Ungureni, județul Botoșani, a murit, luni, dupa ce in locuința sa a izbucnit un incendiu, cel mai probabil din cauza jarului cazut din soba, informeaza mediafax. Purtatorul de cuvant al ISU Botoșani, Dorina Lupu, a declarat ca incendiul a fost generat, cel…

- Pompierii americani au reusit sa controleze in intregime, dupa mai mult de doua saptamani de eforturi, celebrul "Camp Fire", cel mai devastator incendiu din istoria Californiei, care a ucis cel putin 85 de persoane, potrivit celui mai recent bilant al victimelor - al caror numar a fost revizuit in…