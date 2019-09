Stiri pe aceeasi tema

- Un incident armat a avut loc noaptea trecuta in apropiere de Casa Alba, in Washington (SUA). O persoana a fost impuscata mortal, iar alte cinci au fost ranite, in urma unui incident armat care s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in capitala SUA, Washington, D.C., intr-un cartier aflat la…

- Patru persoane au fost ucise, sambata, iar alte 21 au fost ranite, dupa ce un barbat de 30 de ani a deschis focul la intamplare in localitatile Midland si Odessa din Texas. Atacatorul a fost ucis, informeaza Reuters.

- Un barbat alb, de aproximativ 30 de ani, care era cunoscut poliției, a omorât patru persoane și a ranit alte 21 sâmbata într-un atac armat între orașele Midland și Odessa, din vestul Texasului, relateaza Reuters.

- Un barbat alb, de aproximativ 30 de ani, care era cunoscut poliției, a omorat patru persoane și a ranit alte 21 sambata intr-un atac armat intre orașele Midland și Odessa, din vestul Texasului, relateaza Reuters.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte noua au fost ranite sambata in localitatea Villeurbanne, in apropiere de Lion, Franta, intr-un atac suspect cu cutit din Franta, a informat Reuters, citeaza mediafax.ro.Un suspect a fost deja retinut, a mai informat sursa.

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma intemperiilor produse joi in Muntii Tatra, in Polonia si Slovacia, anunta serviciile de interventie, citate de MEDIAFAX.Citește și: Guvernul face anunțul! Cat va mai funcționa Centrala de la Cernavoda Un fulger…

- Cel putin opt persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un hotel situat in apropierea Portului Odesa, pe litoralul ucrainean al Marii Negre, anunta serviciile de interventie. Incendiul s-a produs la Hotelul Tokyo Star din Odesa, relateaza agentia…

- Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Acțiune in derulare. La accidentul de la Mogosa intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, TIM, EPA SMURD și un…