- Un barbat a murit, marti, intr-un incendiu izbucnit in locuinta acestuia din orasul Siret, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, scrie Agerpres. Pompierii militari ai Garzii de Interventie Siret au intervenit cu trei autospeciale si o ambulanta SMURD pentru localizarea…

- Rudele si cunoscutii sunt in stare de soc si impietriti de durere. Nu-si pot explica cum la doar 20 de ani viata lui Paul s-a incheiat. Tanarului i s-a facut rau la sala si a cazut la pamant. A fost transportat cu ambulanta la spitalul din Suceava, iar mai apoi transferat la un spital din Iasi.…

- De la inceputul sezonului rece 2018-2019 si pana in prezent, in judetul Suceava au fost confirmate de Serviciul de Medicina Legala 6 cazuri de deces prin hipotermie, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP).

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la kilometrul 424, in localitatea Cumparatura, judetul Suceava, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului intr-o curba si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, care circula regulamentar.…

- Incendiul a izbucnit intr-un apartament aflat la parterul unui bloc de pe strada Prieteniei a municipiului Suceava. Noua persoane au fost evacuate din bloc de pompieri si alte noua s-au autoevacuat inainte ca salvatorii sa ajunga la fata locului.

- Cea mai lunga tiroliana din lume a dat nastere unei tragedii: un elicopter s-a prabusit dupa ce a atins cablul instalatiei. Toti cei patru oameni de la bord au murit.Aparatul de zbor era in misiune: trebuia sa salveze un om izolat pe munte.

- Vremea rea a facut victime in județul Suceava. Este vorba despre o femeie in varsta de 55 de ani, care a murit in urma unui soc hipotermic dupa ce a stat ore intregi in locuinta neincalzita. Se pare ca aceasta era consumatoare de alcool, iar in ultimele doua zile, nimeni nu mai știa nimic de ea. In…

