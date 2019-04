Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier soldat cu doi morti si o persoana ranita grav a avut loc duminica pe DN 1 la Banesti, in zona Bisericii Calatorului, fiind implicate trei autovehicule, a informat IPJ Prahova. Potrivit...

- Un accident grav s-a produs duminica dimineața, pe DN 1 la Banesti, in zona Bisericii Calatorului, fiind implicate trei autovehicule. Doi oameni au murit și un altul a fost ranit grav. Se pare ca o autoutilitara, in timp ce se deplasa pe sensul catre Ploiesti, a intrat in coliziune cu doua autoturisme…

- Un grav accident rutier s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, pe DN1, in apropierea comunei Banești, in zona Bisericii "Nașterea Maicii Domnului" sau "Biserica Calatorului", cum i se mai spune. O autoutilitara care se deplasa spre Ploiești a lovit doua autoturisme oprite parțial pe partea…

- Un șofer de 73 de ani, din Sibiu a murit, sambata, pe DN1, la ieșirea din Avrig spre Brașov, dupa ce a intrat cu ... The post FOTO/ Accident MORTAL pe DN1: Un șofer de 73 de ani a murit dupa ce a intrat cu mașina intr-un TIR și apoi a fost proiectat in alta mașina. Alte doua persoane au fost ranite…

- Doua persoane, intre care un copil de 4 ani, au decedat, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident rutier produs duminica seara in comuna Tetoiu, pentru preluarea victimelor fiind solicitat si un elicopter SMURD, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Doua persoane au murit, sambata dimineata, intr-un accident rutier care s-a produs la Targu Mures, in zona sensului giratoriu de la Gara mare, si in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. Una dintre victime era prinsa sub autoutilitara rasturnata, iar cealalta era incarcerata in autoturism.

- Duminica dimineata, in jurul orei 09:00, pe DN2, pe raza comunei Patrauti a avut loc un accident rutier soldat cu decesul unei persoane si ranirea altei persoane.Potrivit informatiilor, in accident au fost implicate 3 vehicule care circulau toate pe directia Radauti Suceava .Din primele verificari efectuate…

- Incendiul a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata, la o locuinta din comuna Obarsia. Tatal proprietarului locuinței și sora acestuia au murit. Proprietarul casei a suferit arsuri de gradul II.