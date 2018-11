Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier a avut loc, vineri seara, pe drumul judetean 792, intre localitatile Santana si Curtici, din judetul Arad. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad, masina s-a rasturnat si a luat foc. "In momentul sosirii celor patru echipaje de interventie…

- Doua persoane care nu au fost identificate inca, au murit carbonizate dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara carosabilului și a explodat, scrie aradon.ro . Accidentul s-a produs, vineri seara, intre localitațile aradene Santana și Curtici, pe Drumul Județean 792 C. Vezi galeria foto…

- Doua persoane și-au pierdut viața vineri seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat și a luat foc. Incidentul a avut loc pe marginea unui drum din județul Arad. Deși martorii au sesizat imediat incendiu la numarul de urgența 112, pentru victime nu s-a mai putut face nimic.

- Doua persoane au murit carbonizate, vineri seara, dupa ce mașina in care erau s-a rasturnat și s-a aprins pe drumul județean 792, intre localitațile Santana și Curtici, județul Arad. Accidentul rutier a avut loc, vineri seara, pe drumul județean 792, intre localitațile Santana și Curtici,…

- Doua persoane au murit și alta a fost grav ranita in urma unui accident rutier produs vineri seara pe DN 15, in localitatea mureșeana Brancovenești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Mureș, in urma impactului dintre doua autoturisme, doua persoane au murit, iar alta a fost ranita.…

- Trei persoane in stare grava,dupa ce un camion intrat in balans s-a rasturnat peste o mașina. Un camion incarcat cu ovine a intrat in balans și s-a rasturnat peste o mașina, pe DN13, intre localitațile Rupea și Fișer, in județul Brașov, informeaza Mediafax. Din primele informații, potrivit Inspectoratului…

- Trei persoane sunt in stare grava, dupa ce un camion incarcat cu ovine a intrat in balans și s-a rasturnat peste o mașina, pe DN13, intre localitațile Rupea și Fișer, in județul Brașov, transmite Mediafax.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), din primele informații,…