- Un barbat care a fost aruncat luni seara in raul Sasar, in Baia Mare, de un barbat si o femeie a fost salvat de pompierii din cadrul ISU Maramures, potrivit dispeceratului institutiei citat de Agerpres.ro. Barbatul, care aruncat de pe pod, a fost salvat la aproape 1.000 de metri in aval de locul unde…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, in Bucuresti, la un ansamblu rezidential din Berceni. Incidendiul are loc in cladirea Monaco Towers. Pompierii sustin ca exista posibilitatea ca mai multe persoane sa fi fost surprinse de flacari, la etajul al 19-lea ...

- Pompierii din Brasov au ajuns la cei sapte adulti si un copil care au fost surprinsi de viitura, miercuri seara, pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra. Primele cinci persoane au fost evacuate in siguranta.

- Justitia spaniola a incalcat drepturile a doi catalani condamnati pentru incendierea unei fotografii cu regele si regina Spaniei, a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), potrivit unui comunicat emis marti, transmite dpa. Cei doi catalani au fost condamnati pentru insultarea Coroanei dupa…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a precizat ca sesiunea parlamentara a fost amanata pentru ca grupurile separatiste sa conteste decizia instantei din Madrid la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. "Cererea pentru masuri preventive in Parlament pana la o decizie a CEDO este…

- Salvamonistii si politisti ai sectiei de Politie Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea si salvarea unei femei care ar fi fost surprinsa de o avalansa in Cheile Tisitei. Un grup de persoane care se afla in zona a anuntat prin 112 producerea unei avalanse care ar fi surprins o persoana.…

- Sambata, o avalanșa produsa in Cheile Tișiței din Muncii Vrancei a blocat 29 de persoane in zona comunei Tulnici. Pompierii intervin pentru cautarea unei femei de 36 de ani care a fost data disparuta, dupa alunecarea masiva de zapada.

- Aproximativ 30 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac vizand sediul Statului Major al fortelor armate din Burkina Faso, la Ouagadougou, unde Ambasada Frantei si Institutul Francez au fost de asemenea vizate, relateaza AFP. Atacurile - comise de mai multe grupuri de barbati inarmati - au inceput…

- Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea…

- Pompierii din Buzau intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu produs la locomotiva unui tren de persoane, aproximativ 300 de calatori fiind în vagoane. Mecanicul a observat fum la compartimentul motor si a alertat autoritatile, scrie Mediafax.ro.

- Doua atentate TERORISTE: Zeci de persoane ucise in doua atacuri sinucigase Potrivit martorilor locali, atacurile au avut loc cu mașini-capcana, tentatele fiind revendicate de Statul Islamic (SI), scrie Reuters. Sambata, in orasul Aden din sudul Yemenului, zeci de persoane au murit și mulți au fost raniți…

- Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu…

- Vineri dupa-amiaza, in fata unei filiale a bancii UBS din orasul elvetian Zurich, a avut loc un atac armat, soldat cu moartea a doua persoane, conform politiei, scrie BBC, citat de News.ro . Atacul a avut loc in jurul orei locale 14.30, in fata unei unitati bancare aflate langa gara centrala din Zurich.…

- Doua persoane au fost ucise intr-un incident armat produs vineri dupa-amiaza in centrul orasului elvetian Zurich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala din Zurich,…

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva ''represiunii'' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea ''Republicii Catalane'' in octombrie,…

- A fost agitatie in centrul Pitestiului. Pompierii argeseni au efectuat un exercitiu la Hotelul Muntenia, acestia simuland o interventie in cazul unui incendiu izbucnit la etajul 6 al cladirii. Exercitiul cuprindea un scenariu conform caruia erau persoane blocate in lift, dar si alte persoane prinse…

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru recuperarea unui cadavru din Canalul Poarta Alba Midia Navodari, in zona Petromidia dupa ecluza.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea,…

- Echipajele SMURD au intervenit la 22 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Costești…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata la una dintre garsoniere. Proprietarul locuintei a suferit arsuri minore la maini, fiind dus la spital. Focul a fost provocat de o aeroterma defecta. Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au finalizat cercetarile dupa incendiul violent ce a distrus mai multe locuinte din Medgidia. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, focul care a mistuit imobilele ar fi fost cauzat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unei persoane aflate pe o culme de rufe la nivelul etajului 1.Potrivit ISU Delta victima a fost predata echipajului de ambulanta."Nu cunoastem motivul pentru care…

- Cinci persoane au fost ucise, la o spalatorie auto din Statele Unite. Martorii spun ca au auzit zeci de focuri de arma la spalatoria din Melcroft, Pennsylvania, iar suspectul este în libertate. Trei barbați și doua femei au murit, iar o șasea persoana a fost ranita.

- Pompierii simleuani si salvatorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pericei au intervenit vineri, 26 ianuarie, la un incendiu ce a izbucnit la anexa Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala pentru Persoane cu Handicap din Badacin. Potrivit primelor cercetari, focul a fost declansat…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și cadrele medicale au intervenit la accidentul feroviar petrecut in aceasta dimineata. Un tren…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- O motocicleta a explodat, luni, intr-o piata din provincia thailandeza Yala, trei persoane fiind ucise si alte 18, ranite, transmite Reuters, conform news.ro.Provinciile Narathiwat, Pattani si Yala sunt locuite, in cea mai mare parte, de musulmani. Insurgentii musulmani Malay lupta aici pentru…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Ministrul de interne spaniol Juan Ignacio Zoido a estimat joi la 87 de milioane de euro costul mobilizarii fortelor de ordine in contextul crizei independentei catalane, inclusiv pentru referendumul de la 1 octombrie 2017, transmite Xinhua. Ministrul spaniol a apreciat totodata ca fostul…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate pe toate drumurile din judetul Tulcea, in acest moment fiind valabila o avertizare cod portocaliu de ninsoare si vant puternic. Un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta Tulcea si un utilaj al celor de la Drumuri Nationale intervin in cazul unui microbuz…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Atacul armat s-a soldat cu trei morti si un ranit si a vizat un bloc de locuinte din zona respectiva a statului New York, a informat seful politiei din comitatul Ulster. Potrivit publicatiei Daily Freeman, atacul a fost descris ca fiind un atac de tipul "crima-sinucidere". Mai multe…

- Peste 200 de persoane au patruns cu forta pe teritoriul exclavei spaniole Melilla din Africa de Nord. Un membru al Garzii Civile spaniole a fost ranit dupa ce a fost agresat de un imigrant, au comunicat autoritatile, care au catalogat incidentul drept o "trecere violenta" a frontierei.Patru…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise in confruntari armate la sfarsitul saptamanii trecute in Acapulco si Los Cabos, doua statiuni balneare de pe coasta Pacificului in Mexic, majorand astfel numarul de victime ale valului de violente care se inregistreaza in centrele turistice ale acestei tari, informeaza…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.

- Turista care a fost ranita dupa ce a fost surprinsa de o avalansa in Muntii Fagaras a fost preluata de elicopterul SMURD si predata unui echipaj SMURD de la Sibiu pentru a fi transportata la spital. Cea de-a doua persoana prinsa sub zapada se poate deplasa singura si nu are nevoie de ingrijiri medicale.Una…

- Turista care a fost ranita dupa ce a fost surprinsa de o avalansa in Muntii Fagaras a fost preluata de elicopterul SMURD si predata unui echipaj SMURD de la Sibiu pentru a fi transportata la spital. Cea de a doua persoana prinsa sub zapada se poate deplasa singura si nu are nevoie de ingrijiri medicale.…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- O fetita si mama ei au murit dupa ce o avalansa a lovit miercuri dupa-amiaza un grup de turisti germani, într-o statiune montana din nordul Italiei, relateaza publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, citat de Mediafax.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, accidentul a avut loc pe DN 13, fiind implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane. In urma accidentului, si-a pierdut viata un barbat de 32 de ani, iar o alta persoana a fost ranita si transportata la spital. La fata…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, duminica, in timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, iar guvernul de la Teheran a avertizat ca demonstrantii "vor plati un pret mare" pentru incalcarea legii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 30 de persoane au fost ucise si 16 ranite in coliziunea dintre un autobuz si un camion pe un drum din centrul Kenyei, Africa a anuntat politia locala, relateaza AFP, citata de AGERPRES.

- Doua persoane au murit, miercuri, in Spania in urma rafalelor de vant provocate de furtuna 39; 39;Bruno 39; 39; care a mentinut in stare de alerta mare parte a acestei tari, potrivit AFP, citat de Agerpres.Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara catalana…

- Tehnicianul echipei Manchester City, Josep Guardiola, le-a cerut, vineri, autoritatilor spaniole sa tina cont de alegerile de joi din Catalonia, el precizand ca prin vot catalanii si-au afirmat identitatea.“Cel mai important este ca au votat multi oameni, cred ca peste 81 la suta. Acum restul…

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…