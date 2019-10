Două persoane au fost rănite în urma unui accident în care a fost implicată o ambulanță, pe Șoseaua Viilor, din Capitală Doua persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident petrecut pe Șoseaua Viilor din Capitala, in care au fost implicate doua mașini și o ambulanța. Primele informații arata ca autospeciala sanitara avea semnalele luminoase și acustice in funcțiune, scrie Mediafax. Brigada rutiera transmite ca in accidentul de pe Șoseaua Viilor din Capitala a fost implicata o ambulanța, ce avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune. Citește și: Doi pietoni, care traversau pe trecerea de pietoni, dar pe roșu, au fost loviți de o mașina „In accident au fost implicate trei autovehicule… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

