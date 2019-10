Două persoane au fost rănite în urma impactului dintre un taxi și un microbuz Doua persoane au fost ranite, marți dimineața, in urma unui accident produs in Ploiești, in care au fost implicate un taxi și un microbuz, scrie Mediafax. Potrivit IPJ Prahova, accidentul s-a produs, marți dimineața, dupa ce șoferul taxiului a facut un viraj la stanga și a lovit un microbuz. Citește și: Salvamontiștii au intervenit pentru salvarea unei persoane disparute intr-o padure din Vrancea In microbuz se aflau opt pasageri și șoferul, iar in taxi era doar conducatorul auto. Reprezentanții ISU Prahova au anunțat ca doua persoane, una din taxi și una din microbuz,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

