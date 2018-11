Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1C E576 Dej Cluj Napoca, la km 41 150 de metri, la iesirea din orasul Gherla catre municipiul Cluj Napoca judetul Cluj , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si un tir.In urma impactului,…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a prezentat, sambata, scenariul și obiectivele exercițiului "Seism 2018", cel mai amplu desfașurat in Romania in ultimii 20 de ani, care pleaca de la premisa ca un cutremur cu magnitudine 7,5 pe Richter s-a produs

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, pe cate o banda pe sens, pe DN 73 Pitesti ndash; Campulung, pe raza localitatii Maracineni, judetul Arges, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule.Evenimentul…

- Poliția britanica a informat ca trei persoane au fost transportate la spital, dupa ce un vehicul a lovit mai mulți pietoni aflați in fața unei moschei din partea de nord-vest a Londrei, a relatat miercuri postul de radio LBC, citat de Reuters.Autoritațile iau in considerare mai multe variante ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7 Pitesti ndash; Ramnicu Valcea, in zona localitatii Valea Ursului, judetul Arges, circulatia rutiera este oprita.Un accident rutier in care au fost implicate un autocamion si un autoturism, a avut loc in localitatea…

- Autoritatile londoneze au confirmat atacul si au precizat ca trei persoane au fost ranite. Politia a londoneza a comunicat pe twitter ca incidentul s-a petrecut "in fata statiei de metrou Kingbury, din nord-vestul Londrei". De asemenea, politia a pecizat ca incidentul nu a fost un act terorist.…

- Luni dupa amiaza, a fost arestat de catre politia britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, urmaritul general Ghinea Florin Nicolae, zis “Ghenosu”, aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Politiei.

- Soferul masinii a fost retinut, potrivit site-ului BBC. Incidentul a avut loc la ora locala 7.30 (9.30 ora Romaniei). Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o masina a intrat in barierele de securitate ale Parlamentului britanic. La fata locului au sosit imediat forte de politie…