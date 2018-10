Potrivit sursei citate, Consiliul de administratie al Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) Brasov s-a intrunit miercuri, in sedinta, pentru a discuta cazul soferului implicat in accidentul de marti seara, fiind luata decizia desfacerii contractului de munca. Ambulantierul avea o vechime de 18 ani in cadrul institutiei.

Dupa producerea accidentului, soferul ambulantei, in varsta de 56 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Gabriela Dinu.

Accidentul s-a petrecut marti seara, in jurul orei 20,00, pe DN 1 intre Sercaia si Mandra,…