- Națiunea americana este acum mai puternica decât oricând, iar SUA vor plasa în curând steagul american pe Marte, a declarat Donald Trump într-un discurs la Washington, cu ocazia sarbatoririi Zilei Naționale a Statelor Unite, potrivit Mediafax. În cadrul…

- O alerta de securitate a fost decretata la Casa Alba in urma descoperirii unui pachet suspect pe Bulevardul Pennsylvania, fiind pentru a doua oara in doar o saptamana cand se intampla acest lucru, informeaza cotidianul The Hill.Serviciul Secret al SUA a transmis luni pe Twitter ca forțele…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat in aceasta seara, printr-o postare Twitter, ca purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders, va parasi Casa Alba la sfarsitul acestei lunii. "Dupa 3 ani și jumatate, minunata noastra Sarah Huckabee Sanders va parasi Casa Alba la sfarșitul…

- Presedintele american Donald Trump a promis, astazi, un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste". "Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o…

- 'Planul nostru va transforma sistemul american de imigratie intr-o mandrie pentru natiune si va fi admirat in lumea intreaga', a declarat presedintele Statelor Unite dezvaluind la Casa Alba proiectul sau de reforma a migratiei, care are insa putine sanse de a fi votat in Congres. 'Cea mai…

- Presedintele american, Donald Trump, a promis joi un sistem de imigratie care sa integreze mai multi muncitori calificati si sa fie bazat pe "merit", denuntand modelul actual, denaturat, in opinia sa, de cererile de azil "fanteziste", relateaza AFP. "Planul nostru va transforma sistemul american de…

- Planul de pace promis de presedintele Donald Trump in speranta de a ajunge la un ''acord final'' intre israelieni si palestinieni va fi dezvaluit dupa Ramadan, care se incheie in jurul datei de 4 iunie, a anuntat marti ginerele si consilierul presedintelui SUA, Jared Kushner, relateaza AFP. ''Vom…

- Trump i-a dat dispozitii sefului de personal al Casei Albe, Mick Mulvaney, sa il concedieze pe Randolph Alles, directorul Secret Service, potrivit mai mult surse din administratie. Una dintre acestea a descris concedierile ca "o curatare aproape sistematica" a Departamentului pentru Securitate Interna.…