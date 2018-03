Doua persoane au decedat si alte trei sunt in stare critica dupa ce un elicopter s-a prabusit in New York

Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit duminica si alti trei sunt in stare critica dupa prabusirea unui elicopter civil in apele East River, la New York, din cauze inca necunoscute, au informat surse oficiale citate de EFE.Aparatul, un model Eurocopter AS350, a inceput sa prezinte o serie de probleme si a cazut…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters.Putem confirma ca un avion privat…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si mii de locuinte au ramas fara curent pe coasta de est a SUA, afectata miercuri de o furtuna, a doua in mai putin de o saptamana, au informat autoritatile locale citate vineri de EFE. O femeie de 88 de ani a murit dupa ce un copac s-a prabusit in curtea…

- Noi detalii despre cazul tinerei impinsa in fata trenului. Jurnalistii de la "Acces Direct" au incercat sa refaca, pas cu pas, traseul iubitului batauș, care se afla in zona cailor ferate, in timp ce partenera lui, care s-ar putea sa fie gravida, ar fi fost pur și simplu impinsa spre șinele trenului.

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit astazi in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin opt persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit, miercuri, in provincia rusa Cecenia, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor locale de urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- O explozie puternica s-a produs, duminica, in orașul polonez Poznan, și a distrus un bloc de apartamente. Patru persoane și-au pierdut viața și alte 24 au fost ranite, scrie The Association Press. Oficialii din Polonia au declarat ca patru persoane au decedat și 24 au fost ranite in urma prabușirii…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24. Poreclit "Bestia din Est" de tabloidele britanice, frontul de…

- In nopțile de 23, 24 și 25 februarie, in toata țara s-a desfașurat operațiunea „Nopți albe”, in urma careia 61 de șoferi au fost prinși in stare de ebrietate la volan, noteaza Noi.md. Din numarul total al acestora, 36 sint documentați conform Codului penal, 13 - contravențional, 9 persoane au refuzat…

- Un grav accident de circulație, in care au fost implicate doua autoturisme și un autotren, a avut loc duminica seara pe drumul național 1, pe raza localitații clujene Poieni. Din cauza accidentului, circulația rutiera este complet blocata.

- Patru pietoni, intre care un copil de 3 ani, au fost spulberați de șoferul unei mașini care circula pe Șoseaua Mangalia din Constanța. Circulația este intrerupta, copilul, aflat in stop cardiorespirator, fiind resuscitat de cadrele medicale.

- Epava avionului de tip ATR-72, care efectua un zbor intre Teheran si Yasuj si care s-a prabusit duminica la aproximativ 600 de kilometri de capitala iraniana, a fost gasit in Muntii Zagros, a informat, luni, presa locala, relateaza site-ul postului BBC.

- Aproape un milion de case au ramas fara curent in capitala Mexicului si in sud si cel putin 50 de case au suferit daune in statul Oaxaca. Singurele morti raportate au fost cele din urma prabusirii unui elicopter cu ajutorul caruia ministrul de Interne facea estimarea distrugerilor impreuna cu guvernatorul…

- Caterina Radion, o romanca in varsta de 62 de ani, se afla la bordul unei masini Lancia Ypsilon alaturi de un batran italian de 96 de ani, Pietro Trogolo, care conducea automobilul cand a avut loc tragicul accident, in aceasta dimineata, potrivit rotalianul.roCei doi se aflau pe strada provinciala 53,…

- Un elicopter s-a prabusit din cauza unui elan in statul american Utah. Accidentul s-a produs dupa ce animalul a fost lovit de elicea aparatului de zbor.Cei doi oameni care se aflau la bord au suferit rani usoare, dar elanul, din pacate, nu a supravietuit.

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Politia Buzau este in alerta dupa ce un tanar de 22 de ani si-a injunghiat unchiul si matusa si a fugit de la locul faptei, avand arma crimei asupra sa. Barbatul injunghiat a decedat, iar femeia a fost transportata la spital. Politistii din municipiu au instalat filtre in tot orasul pentru a-l gasi…

- Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase membri ai echipajului pe ruta Moscova-Orsk. Potrivit unui oficial al serviciilor de interventie…

- Un avion de linie rus, la bordul caruia se aflau 71 de persoane, s-a prabusit duminica in apropiere de Moscova, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Domodedovo din capitala rusa, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de AFP si Reuters. Avionul Antonov An-148 al companiei ruse Saratov Airlines…

- Un avion de tip An-148 s-a prabușit in Federația Rusa, la puțin timp dupa decolare, potrivit agențiilor internaționale de presa. Aparatul avea la bord 71 de persoane, inclusiv membrii echipajului și facea legatura intre Moscova și nordul Kazahstanului. Stirea Avion civil rus cu 71 de persoane la bord…

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic în Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Un elicopter cu turisti s-a prabusit in apropiere de Marele Canion din statul american Arizona. Cel putin trei oameni au murit, iar patru au fost raniti in urma accidentului.Fortele de ordine americane au declarat ca aparatul de zbor a fost complet distrus.

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat pentru AGERPRES ca, pana vineri, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este…

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Un spital din Iași este în alerta. Acesta a intrat în carantina dupa ce a fost confirmata prezenta virusului gripal A H1N1 la 11 pacienti bolnavi de cancer. Cinci dintre ei sunt deja în stare grava.

- Un elicopter militar s-a prabusit peste o casa dintr-o zona rezidentiala din Japonia. In aparatul de zbor se aflau doar doi piloti. Unul dintre ei si-a pierdut viata, iar celalalt este in stare grava.

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Mai multe persoane, printre care si o adolescenta, au suferit hipotermii din cauza vremii reci. Doua persoane din raioanele Falesti si Anenii Noi au fost gasite in strada in stare de inconstienta. Pacientii fiind in stare extrem grava au decedat in drum spre spital, transmite IPN.

- Acoperisul bisericii din Zermatt este in pericol de a se prabusi sub stratul greu de zapada. Cineva a fost coborat pe acoperis pentru a curata zapada cu ajutorul unui elicopter. Cu aproape 9.000 de turisti in oras, s-au format cozi la elicopter, singura optiune ramasa pentru a ajunge acasa, din cauza…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA.

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala. Potrivit Reuters, in Olanda, rafale de pana…

- Cel puțin șapte persoane au murit in urma unui accident aviatic in Columbia, marți. Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei. „Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului…

- Cinci persoane au ajuns in ultimele zile la Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iasi, dupa ce au fost gasite in stare de hipotermie din cauza temperaturilor scazute inregistrate, a informat marti coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu. Potrivit acesteia, in trei dintre cazuri este vorba de persoane fara…

- Un accident soldat cu noua victim a avut loc in Mureș, sambata, una dintre persoane fiind in stare critica. Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si in urma caruia au rezultat noua victime s-a produs sambata pe un drum comunal care face legatura intre Targu Mures si Craciunesti.…

- Stare de urgența la metrou dupa ce un barbat a fost impins pe șinele metroului. Intreg episodul s-a petrecut ieri dimineața in celebrul cartier Brooklyn din New York. Autorul este un adolescent, care in prima faza l-a lovit pe barbatul ucis dupa care l-a aruncat pe șine. Culmea, victima, Jacinto Suarez,…

- Un barbat de 34 de ani a petrecut intr-un club la trecerea dintre ani, iar la un moment dat a iesit din local pentru a fuma o tigara, fiind lovit de mai multe ori in zona capului de un grup de persoane necunoscute.

- Una dintre cele mai cunoscute activiste pentru drepturile persoanelor de culoare, Erica Garner, a murit la vârsta de 27 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Tânara de culoare a devenit cunoscuta în 2015, dupa ce tatal ei a murit în cadrul unei operațiuni a poliției…

- Doua persoane au decedat in urma accidentului de ieri seara de la intrare in satul Mitoc, raionul Orhei. Informația a fost oferita pentru UNIMEDIA de ofițerul de presa al IP Orhei. Diana Maxim.

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anuntat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro.

- Jessica Falkholt și sora ei, Annabelle, sunt in stare critica, dupa accidentul care a avut loc marți dimineața și in urma caruia, parinții Lars și Vivian, de 69, respectiv, 60 de ani, au incetat din viața, scrie antena3.ro. Citeste si Tragedie pe A6: O fetita de 4 ani si inca doua persoane…

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Unul dintre cei cinci raniti in deflagratia petrecuta in urma cu o saptamana in comuna Dorobantu lupta sa traiasca. Este vorba despre Dragos Gabriel Radu, un adolescent in varsta de 15 ani, elev la Colegiul National Barbu Stirbei din Calarasi, care a sufertit arsuri pe 70% din suprafata corpului, in…

- Politia din Australia a arestat un barbat care a intrat cu masina in multime la Melbourne, intr o intersectie aglomerata din centrul orasului, informeaza Digi24.ro. Potrivit presei locale,in incident au fost ranitii 16 oameni. In imaginile de la fata locului apar mai multe persoane intinse pe asfalt,…

- Un alt accident grav s-a petrecut miervuri dimineata pe DN 2 E85 in afara localitatii Posta Calnau. Potrvit primelor cercetari, un autoturism a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu o autoutilitara. In urma impactului, 2 persoane au fost ranite, din care una a fost preluata inconstienta.

- Un avion de mici dimensiuni, cu 25 de persoane la bord, s-a prabușit in apropiere de Fond-du-Lac, la doar cateva minute de la decolare. Potrivit autoritaților, toți cei 22 de pasageri și trei membri ai echipajului au supraviețuit impactului dar au fost raniți și s-a solicitat intervenția elicopterelor…