- Luna femeii vine cu o serie de surprize pentru utilizatoarele Docbook. Astfel, pana la sfarsitul lui martie, toate pacientele vor beneficia de reduceri de pana la 50% la consultații ginecologice, dermatologice, și la mamografii in clinicile partenere : Clinica Donna Medical Center și Centrul Medical…

- Arsurile la stomac nu sunt deloc placute și pot ascunde grave probleme de sanatate. Este important sa se identifice in mod corect arsurile stomacale, prin recunoașterea simptomelor specifice pentru ca acestea sa poata fi prevenite și tratate.

- Republica Belarus, ultima tara din Europa unde se aplica pedeapsa capitala, a executat un barbat condamnat la moarte in 2016 pentru uciderea celor doi copii ai sai, a anuntat miercuri o organizatie...

- Liviu Dragnea a precizat, inaintea sedintei CEX de luni ca va propune sa se realizeze o "repartizare completa si echilibrata a PSD in toata tara", urmand ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune. "Sa incepem sa realizam paritatea femei – barbati - 8 femei si 8…

- 'Daca colegele mele de la organizatia de femei ma vor recomanda, le voi multumi, ma voi simti onorata si voi candida pentru un post de vicepresedinte al PSD. Mi-as dori nu atat pentru functia in sine, pentru ca oricum cea mai mare activitate a mea este la Primaria Capitalei, ci pentru faptul ca ar…

- Europa se confrunta in continuare cu un val de frig siberian. In capitala Ucrainei, termometrele au indicat minus 15 grade Celsius. Peste 40 de tramvaie si troleibuze au circulat toata noaptea pentru ca liniile sa nu inghete.

- Primaria Capitalei sustine ca 80% din arterele principale sunt curatate “la negru” si jumatate din strazile secundare au fost deszapezite, actionandu-se cu 370 de utilaje si peste 400 de persoane. In schimb, soferii se plang ca traficul este infernal, iar pietonii reclama ca nu se poate circula, fiind…

- Valul de frig arctic care a lovit Europa zilele acestea a dus la temperaturi extreme in mai multe țari, ninsoare in orașe care rareori vad zapada și probleme cu traficul aerian in mai multe capitale.

- In conditiile avertizarilor meteorologice, Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, emise de ANM, se asteapta ca, incepand de maine 25 februarie si pana la data de 28 februarie a. c., in Bucuresti, sa ninga abundent si sa se depuna strat consistent de zapada pe carosabil.

- Un bebeluș nasut prematur a fost adus cu elicopterul din localitatea Costești, Argeș, pentru a fi tratat la Spitalul de Post-ul Nou nascut prematur, adus cu elicopterul la Targoviște, din cauza unor grave probleme de sanatate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Spitalul Militar Central „Carol Davila" din Capitala a inaugurat, ieri, cel mai performant centru integrat de medicina nucleara din Europa pentru depistarea afectiunilor oncologice, cardiovasculare si...

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Locuitorii Capitalei care circula cu transportul in comun de suprafata si isi pun speranta ca vor avea vara aer conditionat si, in general, conditii civilizate pentru care platesc bilet sau abonament au aflat ca s-a facut un prim pas pentru innoirea parcului auto al RATB. Mai exact ca Primaria Capitalei…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP.Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul…

- Potrivit Primariei municipiului București, cea mai mare pondere în ceea ce priveste poluarea din Capitala o reprezinta traficul aglomerat, urmat de încalzirea rezidentiala. „Restrictionarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei '70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim', ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii 'din radacini' a Cartierului Evreiesc din Bucuresti.…

- Conducerea Spitalului Județean Timișoara ia primele masuri pentru a veni in sprijinul pacienților care urmeaza tratament prin dializa renala. The post Veste mare pentru 300 de timișeni care au probleme grave cu rinichii appeared first on Renasterea banateana .

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.

- Tabloul "Tarancuta cu naframa alba" de Nicolae Grigorescu a fost adjudecat, marti, pentru suma de 42.500 de euro, la licitatia "Mari maestri ai portretului" organizata de Artmark in Capitala. Intre lucrarile cumparate la sume ridicate s-au mai numarat: "Primavara" de Nicolae Tonitza, la 40.000 de euro,…

- Intre 2013 si 2015, pe aeroportul din Otopeni nu au fost facute investitii, desi a fost alocat un buget de pana la 268 de milioane de lei, se arata intr-un raport finalizat in octombrie anul trecut. Documentul ar fi ajuns la ministrul Tranporturilor de la acea vreme, Felix Stroe, dar nu a fost facut…

- Cinci aeronave care urmau sa aterizeze azi, 5 februarie, pe Aeroportul International Henri Coanda din Capitala au fost redirectionate pe aeroporturile din Constanta si Sibiu, din cauza cetii, a declarat, a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Teo Postelnicu.…

- Toate zborurile inspre si dinspre cele doua aeroporturi principale din capitala, Mehrabad si IKA, au fost anulate. Pene de curent au fost anuntate in capitala precum si in alte regiuni, iar multi oameni nu au putu ajunge la munca.Zapada care s-a depus pe partea carosabila a facut ca singurul…

- Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident rutier va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații bucureșteni. Șoferul care s-a urcat drogat la volan și a provocat un accident in Capitala va ramane in arest timp de 30 de zile. Decizia a fost luata de…

- Alegerile președintelui clubului de fotbal Corinthians s-au transformat intr-o bataie generala. Dupa 6 ani, la conducerea echipei a revenit Andres Sanches, fapt ce a adus nemulțumiri in randul suporterilor.

- Ionela Prodan este internata la Spitalul Elias din Capitala de cateva zile. Artista a ajuns pe mana medicilor dupa ce s-a simtit rau. Anamaria a dus-o imediat la doctori pentru a i se face investigatii si analize amanuntite. Medicii se pare ca au reusit deja sa o stabilizeze, iar ea se simte…

- UniCredit se asteapta la incetinirea cresterii economice la 4,6% anul acesta si la 3,5% in 2019, de la 6,6% in 2017, potrivit unui raport trimestrial al bancii. Erodarea cresterii economice ar...

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…

- Peste 100 de milioane de euro din bugetul Primariei Capitalei pe 2018 sunt destinati investitiilor in sanatate, iar domeniului infrastructura si siguranta rutiera ii sunt alocati peste 231 milioane de euro, informeaza Primaria Capitalei.

- Madalina Ghenea si Matei Stratan trec prin clipe dificile! Dupa ce tanara a postat mai multe mesaje cu subinteles la adresa tatal copilului ei, recent a dat cartile pe fata. Intr-adevar, relatia lor are mari probleme.

- Proiectul a fost aprobat cu 37 de voturi „pentru" si 11 abtneri si se numeste „Nod Intermodal Cap Linie de Tramvai si Metrou Park&Ride – Parcare Supraterana si Terminal RATB Intersectia Sos. Pantelimon cu Sos. Vergului Dudesti, sector 2" „Propunem Consiliului General al Municipiului Bucuresti…

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. In aceasta dupa-amiaza, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele sase...

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american.

- Peste 8.000 de persoane locuiesc in cladirile cu bulina din Capitala, arata datele proiectului de informare Seismic Alert. La o luna de la adoptarea unei hotarari prin care anumiti proprietari nu vor mai fi nevoiti sa plateasca pentru lucrarile de consolidare, Primaria Bucuresti le mai da locatarilor…

- Kim Jong-Un ar avea probleme grave de sanatate. Cel puțin asta susține un profesor sud-coreena, care a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a ascultat discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian. Potrivit acestuia, Kim Jong-un are probleme cu rinichii, noteaza The Telegraph. Profesorul Cho Dong-uk…

- In plin scandal al companiilor de taxi si al aplicatiilor online interzise de Primaria Capitalei, taximetristii au format un ”sindicat” obscur. Nu, nu e vorba de o structura paralela, ci mai degraba de o intelegere intre principalele companii din Bucuresti, in dauna clientilor. Surse DAS (Departamentul…

- Exista in Romania salariati platiti decent, dar si angajati carora salariul abia le ajunge ca sa supravietuiasca de la o luna la alta. Diferentele mari dintre veniturile acestor categorii de lucratori fac economia tarii noastre sa arate ca cele din republicile bananiere. Bucurestenii au ramas…

- Daca ai intalnit un taximetrist care refuza cursa sau aplica un alt tarif decat cel de pe aparat ori are un comportament neadecvat, poți suna la tel verde 0800.800.868. Acest numar de telefon este pus la dispoziția cetațenilor de catre Primaria Capitalei. Cetațenii care circula cu taxiul prin Capitala…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul unui comandament privind fluidizarea traficului din Capitala, ca persoanele care calatoresc cu taximetristi care cer sume mai mari decat contravaloarea cursei pot reclama aceste fapte la o linie verde. „Atrag atentia Politiei…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ia in calcul posibilitatea ca biciclistii sa circule pe culoarele unice ale tramvaielor, edilul precizand ca trei linii de tramvai din Capitala urmeaza sa aiba o banda unica. „Studiem acum…

- Peste 50.000 de oameni au luat parte la „Hit Revelion 2018” organizat in Piata George Enescu din Bucuresti, unde au concertat Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Delia, Voltaj, Andra sau Directia 5, sustine Primaria Capitalei. „Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca…

- "In ceea ce priveste Spitalul de copii Victor Gomoiu, se va derula un program dedicat imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare (in valoare de aproape 3 milioane de euro). Spitalul Filantropia va beneficia de fonduri dedicate perfectionarii pentru gestionarea marilor urgente de sarcina…

- Dinu Pescariu a primit o lovitura grea de la Inalta Curte! Magistratii au decis sa respinga contestatia formulata de omul de afaceri. Decizia judecatorilor este definitiva, astfel ca afaceristul nu scapa de controlul judiciar.Citeste si: Primaria Capitalei, reguli NOI pentru taxi in Capitala.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, și-a propus sa modifice regulamentul de taximetrie din București. Edilul vrea ca serviciile de dispecerat sa devina obligatorii pentru toate taxiurile autorizate de Primaria Municipiului Bucuresti. Vor fi automat afectate de aceasta prevedere servicii precum Clever…

- Primaria Capitalei a inaugurat, luni, noul spital de ortopedie Foisor, in care s-au investit aproape 50 de milioane de euro, si care a devenit, astfel, unul dintre cele mai spitale de ortopedie din Europa. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, impreuna cu ministrul Sanatații, Florian Bodog,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca o majorare de capital social, de 261 de milioane de lei pentru companiile municipale nou- inființate. Proiectul se afla pe ordinea de zi de maine a Consilului Geberal al Municipiului București (CGMB). “Majorarea de capital este necesara pentru…