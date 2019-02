Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de mineri au murit, iar alti 30 au fost raniti sambata, in nordul Chinei, dupa ce franele vehiculului cu care erau transportati in subteran au cedat, porivit agentiei Xinhua, potrivit romaniatv.net. Agentia de presa precizeaza ca 15 mineri au murit pe loc si alti cinci au murit din cauza ranilor.Starea…

- Douazeci de mineri au murit si alti 30 au fost raniti in nordul Chinei, dupa ce franele vehiculului care ii transporta sub pamant au cedat, potrivit agentiei de stiri Xinhua, preluata de AFP. Agentia de stiri a precizat ca 15 mineri au murit la fata locului, iar alti cinci au decedat ca urmare…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) a dispus retragerea troleibuzelor in depouri, din cauza conditiilor meteorologice extreme care au dus la aparitia a numeroase avarii la liniile de contact, informeaza...

- Un autobuz multifunctional autonom, dotat cu inteligenta artificiala si avand un design inspirat de aspectul unui urs panda gigant, a fost lansat in provincia estica Jiangsu din China, relateaza marti agentia Xinhua. ''Autobuzul panda'', vopsit in alb si negru si o lungime…

- Vremea rea a facut ravagii in mai multe zone din țara, mai exact in 11 județe, unde mai mulți arbori au fost doborați de greutatea zapezii sau de vantul puternic. De asemenea, mai multe autovehicule au derapat in afara carosabilului, s-au inregistrat blocaje sau restrictii rutiere pe anumite sectoare…

- O instanta din China a acordat luni o compensatie financiara in valoare de 4,6 milioane yuani (670.000 dolari sau 588.200 euro) unui barbat care a fost achitat dupa ce a petrecut 25 de ani in inchisoare ca urmare a unei erori judiciare, transmite EFE, care preia agentia Xinhua. Tribunalul…

- Descoperirea ar putea contribui la o mai buna intelegere a modului in care se raspandeste acest tip de cancer de piele si la dezvoltarea unor tratamente mai eficiente, relateaza Xinhua. Cauza principala de deces in cazul pacientilor diagnosticati cu melanom este metastaza, procesul prin care cancerul…

- Nu mai putin de 3.916 scoli primare au fost adaptate pentru a-i invata pe elevi tehnicile de baza ale fotbalului, de cand presedintele Chinei, Xi Jinping, a introdus in 2015 un plan pentru ca fotbalul sa fie convertit in sport national, conform datelor Ministerului Educatiei, citate marti de Agentia…