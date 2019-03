Stiri pe aceeasi tema

- Politistii buzoieni sunt angrenati, in perioada 18-24 februarie a.c., intr-o actiune de prevenire a accidentelor de circulatie in care pot fi implicate autovehiculele destinate transportului rutier public de persoane si marfuri, precum si de verificare a legalitatii derularii unor astfel de transporturi.…

- O noua cursa pentru transportul elevilor spre școli! La inceputul acestui an Societatea de Transport Public Timisoara a inaugurat primele curse destinate transportului scolar. Noul serviciu destinat elevilor de la patru licee din Timisoara (Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, Colegiul Tehnic I.C. Bratianu,…

- La data de 29 ianuarie 2019, Inspectoratul de Politie Judetean Alba, prin Serviciul Rutier, a desfasurat o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de conducatorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și conducatorii…

- Societatea de Transport Public Timisoara anunta ca in 24 ianuarie, zi nelucratoare, vor fi deschise urmatoarele sase puncte de vanzare pentru abonamente ... The post Chioșcuri STPT deschise in 24 ianuarie appeared first on Renasterea banateana .

- Societatea de Transport Public Timisoara a prelungit programul mai multor linii de transport public local, tinand seama de programul de sarbatori... The post Program prelungit la transportul public in noaptea dintre ani. Vezi pe ce linii vor circula tramvaiele, troleibuzele și autobuzele și dupa miezul…

- In noaptea de Revelion, in Timișoara, mijloacele de transport in comun de pe mai multe linii vor avea program prelungit. STPT (Societatea de Transport Public Timisoara) va prelungi programul mai multor linii de transport public local, tinand seama de programul de sarbatori organizat de Primaria Municipiului…

- STPT (Societatea de Transport Public Timișoara) are un program special in perioada sarbatorilor de iarna, la punctele de vanzare a biletelor și abonamentelor. In Ajunul Craciunului, in data de 24 decembrie, toate chioșcurile vor fi deschise in intervalul orar 6.00 – 14.00. Urmatoarele doua zile, in…

- Masura a fost aprobata de Consiliului Local Galati la solicitarea companiei publice Transurb SA, urmin sa intre in vigoare pe 17 decembrie 2018. Societatea a motivat solicitarea prin aceea ca, din cauza vechimii parcului auto, nu mai dispune de mijloacele de transport necesare acoperirii traseelor conform…