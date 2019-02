Două noi specii de lilieci, descoperite în Europa şi Magreb O echipa internationala de cercetatori a descoperit o noua specie de lilieci in zone impadurite din Europa si o alta, ''foarte rara'', in pesteri din Africa de Nord, a declarat marti principalul organism public de cercetare din Spania, relateaza AFP.



O mie de specii de chiroptere populeaza lumea. Capabile sa emita si sa perceapa ultrasunete, aceste mamifere mici pot zbura si se pot orienta in intuneric total.



Cea mai recenta specie de lilieci descoperita in Europa - numita Myotis crypticus - traieste in zone impadurite din Italia, Franta, Elvetia si Spania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

