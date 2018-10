Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala de Transport de Gaze Naturale Transgaz Medias a obtinut un grant de 46 de milioane de euro, pentru a-si finanta un proiect in zona de Nord-Est a Romaniei, au anuntat, vineri, reprezentantii Ministerului Economiei.

- In urmatorii doi ani, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va beneficia de o finanțare de 3 milioane de lei pentru un proiect de dezvoltare in vederea susținerii activitații de cercetare. Proiectul a fost promovat de rectorul interimar Mihai Dimian, impreuna cu decanul Facultații de Inginerie…

- Smart Start USA, program lansat de fostul ministru pentru afaceri, Ilan Laufer, prin care se doreste finanțarea și facilitarea accesului a cel putin 10.000 de IMM-uri și antreprenori din Romania, anual, pe piața Statelor Unite ale Americii, va avea un buget total de 500 milioane dolari, prin credite…

- In județul Suceava se afla in implementare trei proiecte europene in valoare de aproape 16 milioane de lei pentru creșterea calitații invațamantului, se arata intr-o informare a Inspectoratului Școlar Județean. „PRO-EDU – PROgrame inovative personalizate in funcție de nevoile educaționale”, este unul…

- Firme romanești de toate dimensiunile, inclusiv microintreprinderile, și alți beneficiari vor putea obține fonduri nerambursabile de 500.000-8 milioane de euro pe proiect, pentru activitați de cercetare și inovare, printr-o linie de finanțare in valoare totala de aproape 30 de milioane de euro, aflata…

- Proiectul de Cloud Guvernamental, aprobat recent de Guvern, va avea alocat un buget de 45 de milioane de euro si va fi implementat in maximum doi ani de la data semnarii contractului de finantare, iar cererile de proiecte pot fi depuse pana pe 25 martie 2019, se arata

- Administratia presedintelui american Donald Trump a anuntat vineri anularea a peste 200 de milioane de dolari ajutoare palestinienilor din Cisiordania si Fasia Gaza, relateaza AFP. "La solicitarea presedintelui, vom redirectiona peste 200 de milioane de dolari prevazute initial pentru programe…

- Banca Transilvania (BT) a devenit in primele sase luni ale anului cel mai mare si profitabil grup bancar autohton, depasindu-si cel mai puternic rival, Banca Comerciala Romana (BCR). BT a obtinut, in prima jumatate a anului, un profit net de 865 milioane de lei, in crestere cu 67- fata de aceeasi perioada…