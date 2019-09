Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Ieri dimineata, angajati ai Sectei nr. 1 Ploiesti au efectuat cinci perchezitii la locuintele unor persoane banuite de implicarea in comiterea unui furt calificat dintr-o societate comerciala din oras. O descindere a avut loc la Valea Calugareasca, o alta in Ploiesti si alte trei pe raza comunei…

- F. T. Lucru clar, pe fondul secetei si, nu in ultimul rand, al neglijentei, continua sezonul arderilor de vegetatie uscata. Astfel, daca in cursul saptamanii trecute au fost inregistrate arderi in serie pe teritoriul mai multor unitati administrativ – teritoriale din judet, inceputul saptamanii a debutat…

- F.T. In cursul dimineții de sambata, 24 august, a fost identificat posibilul autor al accidentului de la Tatarani, in urma caruia un batran in varsta de 82 de ani și-a pierdut viața. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, autorul accidentului mortal ar fi un tanar…

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In dimineața zilei de 8 august…

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In seara zilei de 4 august…

- ATI VAZUT-O? Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In seara zilei…

- F. T. Joi, timp de doua ore (intervalul 15 – 17), polițiști din cadrul Secției nr. 2 Ploiești au executat o acțiune care a vizat prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, dar și identificarea și sancționarea comercianților care nu respecta prevederile legale in domeniu.…

- F.T. Agentii din cadrul Sectiei nr. 3 Ploiesti au fost sesizati telefonic, la sfarsitul acestei saptamani, ca un minor incerca sa fure biciclete din apropierea unui bloc situat pe strada Cosminele, din municipiu. Politistii s-au deplasat imediat la locul indicat si l-au identificat pe un minor, in varsta…