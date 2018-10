In perioada 2.05.2018 - 17.10.2018 s-au inregistrat 275 de cazuri de infectie cu virusul West Nile, sapte cazuri fiind confirmate in ultima saptamana, potrivit CNSCBT.

De asemenea, numarul deceselor provocate de acest virus a ajuns la 40. In ultima saptamana, doi pacienti din Bucuresti si din Iasi au murit, medicii confirmand existenta virusului.

Astfel, s-au confirmat pana acum 11 decese in Bucuresti, cate cinci in Bihor si Iasi, patru in Olt , cate doua in Suceava, Dolj si Constanta si cate unul in judetele Alba, Braila, Botosani. Covasna, Calarasi, Dambovita, Galati. Prahova…