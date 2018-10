Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua brațari, simbolurile cuplurilor, vor fi taiate in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Bogdan, Ionuț, Razvan și Iulian sunt chemați in aceasta seara la ceremonia focului, iar cele aflate ii determina sa ia decizii radicale. Puși in fața unor noi…

- Veștile de la Minitel in fac pe Bogdan sa iși piarda speranța de la o zi la alta, iar acest lucru devine vizibil pentru toți cei din jurul lui, dupa cum aceștia vor declara maine, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție ”Insula Iubirii”.

- INSULA IUBIRII 2018. Baietii sunt chinuiti de gandul ca partenerele cad prada ispitelor, iar fetele se distreaza pana dimineata. Dupa ce Mari si ispita Cristi s-au bucurat unul de prezenta celuilalt si s-au distrat cum au stiut ei mai bine, singuri, departe de ochii celorlalti, indoilile iși…

- INSULA IUBIRII 2018. Chemata la Bonfire, Cati va fi confruntata cu inca doua mari incercari pe "Insula Iubirii". Mai intai, ii sunt prezentate imaginile in care il vede pe iubitul sau, Razvan, in ipostaze intime alaturi de Dana, ispita alaturi de care și-a petrecut timpul inca de la sosirea sa pe…

- Un nou cuplu a ajuns pe ”Insula Iubirii”, in timp ce un altul s-a destramat deja, aseara. Ce se va intampla cu protagoniștii, telespectatorii pot afla in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Hannelore a vorbit pentru prima data, despre problemele din relația ei. Aceasta a recunoscut ca a fost…

- Dupa doar cateva zile petrecute alaturi de ispite, pe insula fetelor se ia și prima decizie categorica din acest sezon. Una dintre brațari va fi taiata, iar cu acest gest una dintre relații se va incheia, maine seara, de la ora 20.00, la Antena 1. Un bonfire la care Mirela și Mari se intalnesc cu ispitele…

- Ediția de marți seara, „Insula Iubirii” a scos la iveala noi detalii despre unii dintre concurenți. Mirela și-a spus povestea cutremuratoare, aseara, intr-un nou episod ”Insula Iubirii”, la Antena 1, in timp ce in celalalt resort, iubitul sau era dezarmat de farmecul ispitei Nicoleta. Cea mai cutremuratoare…