Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave militare americane se afla in Marea Neagra pentru a participa la un exercitiu NATO desfasurat in largul Ucrainei, iar Administratia Vladimir Putin a avertizat ca monitorizeaza cu atentie activitatile militare si poate reactiona "rapid" la "situatii de urgenta".Nava de interventie…

- Aviatia navala a Flotei Rusiei din Marea Neagra desfasoara joi in Crimeea exercitii cu lansari de rachete, a anuntat un purtator de cuvant al flotei ruse cu baza in Sevastopol, Aleksei Ruliov, citat de...

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi dupa-amiaza, in legatura cu planul Statelor Unite de a trimite efective militare suplimentare in Polonia, avertizand ca decizia amplifica tensiunile in Europa, anunța MEDIAFAX."In mod categoric, suntem preocupati de acest plan, deoarece…

- Administratia Vladimir Putin a exprimat preocupare, joi dupa-amiaza, în legatura cu planul Statelor Unite de a trimite efective militare suplimentare în Polonia, avertizând ca decizia amplifica tensiunile în Europa.

- Generalul american Ben Hodges, fost comandat al forțelor armate americane din Europa, a vorbit la conferința Black Sea and Balkans Security Forum despre importanța Marii Negre, afirmand ca bazinul pontic este singurul loc pe unde Rusia iși poate proiecta puterea in estul Marii Mediterane, informeaza…

- Rusia a transferat trupe si echipamente militare suplimentare in fosta regiune ucraineana Crimeea, intensificand influenta in zona Marii Negre si in Orientul Mijlociu, afirma oficiali americani citati de site-ul DefenseOne.com, anunța MEDIAFAX.Rusia a transferat trupe, avioane militare si…

- Rusia a mobilizat doua nave militare pentru monitorizarea distrugatorului american USS Ross, care se afla in Marea Neagra, afirma surse militare ruse citate de agentia de presa Tass, potrivit mediafax.Distrugatorul american USS Ross a ajuns luni seara in Marea Neagra, fiind a patra nava militara…

- Navele de recunoastere, navele de atac si sistemele de rachete de pe litoralul rus al Marii Negre au fost plasate in misiune din cauza exercitiului militar NATO "Sea Shield" ("Scut maritim"), desfasurat inclusiv in apele teritoriale ale Romaniei.