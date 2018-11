Stiri pe aceeasi tema

- Doua motociclete ale politiei din convoiul in care se aflau premierii britanic si belgian au fost lovite vineri de un autoturism pe o sosea din Belgia, intr-un aparent accident, au relatat media belgiene preluate de Reuters. Cei doi motociclisti au fost transportati la spital si nu au…

- Președintele Klaus Iohannis va participa duminica la ceremoniile de la Paris dedicate centenarului de la armistițiul din 1918, care a marcat incheierea Primului Razboi Mondial. La evenimentele gazduite de președintele francez Emmanuel Macron vor fi prezenți lideri din 70 de state, printre aceștia, Donald…

- Primul Razboi Mondial a fost o uriasa inclestare de forte al carei rezultat s-a jucat pe frontul occidental, in Franta si Belgia, unde s-au desfasurat cele mai aprige batalii, desi conflictul a provocat milioane de morti si pe celelalte fronturi europene - Rusia, Balcani, Italia - si s-a extins rapid…

- Les Echos: Franța se convertește la taxa "de descongestionare a traficului" ● Financial Times: Liderii UE au abandonat planul privind organizarea unui summit special luna viitoare ● Le Figaro: Jamal Khashoggi ar fi fost torturat și apoi decapitat (presa turca) ● The Guardian: Theresa May cere UE sa…

- ”Piața asigurarilor din Romania e destul de inerta.” a spus Calin Mihai Randu, in cadrul interviului acordat pentru DCNews. Directorul din cadrul Direcției Supraveghere, Control Intermediari și Reguli de Conduita din ASF, a explicat ca la nivel european este posibil sa activezi o asigurare…

- O femeie din Franța, in varsta de 54 de ani, a fost acuzata ca și-a omorat prietena, o femeie in varsta de 58 de ani, in timpul unei excursii pe care ambele o faceau in Spania. Detaliile cutremuratoare de la aceasta teribila drama au fost oferite de cei de la abc.es. A strangulat-o in mașina și a abandonat-o…

- Ovidiu Magureanu (38 de ani) este un iubitor de mașini clasice. El a cumparat o Dacia 2000, in urma cu 6 ani, iar dupa ce a citit documentele automobilului a aflat ca la volanul acestuia a stat, candva, dictatorul Nicolae Ceaușescu. Barbatul a cumparat mașina de pe un site de anunțuri, cu suma de 1.500…

- O masina a lovit mai multe persoane in fata unui club de noapte la primele ore ale diminetii de duminica in orasul Cambrai din nordul Frantei, ranind sapte persoane, dupa care s-a izbit intr-un stalp, au relatat media locale, citate de agentia Xinhua, scrie Agerpres. Masina a lovit sapte clienti…