Doua microbuze pline cu oameni s-au ciocnit in apropiere de Letcani. A fost activat planul rosu de interventie

- Cel putin 8 persoane au ajuns la spital, dupa ce doua microbuze s-au ciocnit violent in seara trecuta in Letcani, Iasi, Romania.Asta se arata intr-un comunicat de ISU Iasi. In total, 27 de calatori de aflau in cele doua microbuze.

- In urma impactului, sapte persoane au fost ranite, doua dintre ele fiind transportate la spital in stare grava. Ceilalti au primit ajutor medical la fata The post Accident cumplit cu 7 victime, dupa ce doua microbuze pline cu pasageri s-au ciocnit pe DN 79 appeared first on Renasterea banateana .

- Autoritatile din judetul Iasi au declansat planul rosu de interventie in cazul unui microbuz rasturnat miercuri dimineata in zona localitatii Dobrovat, in care se aflau 25 de pasageri, un numar de patru dintre acestia fiind raniti mai grav, potrivit primelor informatii, relateaza agerpres.Vezi…

- Un accident deosebit de grav a avut loc, in aceasta dimineața, pe un drum din vestul țarii, fiind activat planul roșu de intervenție. Accidentul rutier s-a produs pe DN 6, la ieșire din localitatea Buchin, din județul Caraș-Severin. Potrivit Centrului Info Trafic al Poliției Romane, pe fondul neadaptarii…