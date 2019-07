Două mici ''vaci de mare'' pot fi urmărite non-stop prin live streaming Imaginile difuzate duminica in direct cu Mariam si Jamil, doi pui de dugong deveniti celebri in Thailanda datorita retelelor de socializare, au permis cresterea nivelului de constientizare cu privire la necesitatea protejarii oceanelor si a acestor mamifere marine, denumite si "vaci de mare", specie amenintata cu disparitia, relateaza AFP. Mariam si Jamil, doua animale micute si dolofane, salvate de Centrul de Biologie Marina din Phuket, o statiune in sud-vestul tarii, sunt filmate de 24 de ore din 24, in mare, in doua zone diferite, din nu mai putin de opt unghiuri. Expertii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

