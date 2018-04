Două metrouri s-au ciocnit în Duisburg, Germania. Sunt zeci de răniți! Mai mult de 20 de persoane au suferit rani in urma coliziunii produse marti intre doua trenuri de metrou in orasul Duisburg, din vestul Germaniei, a comunicat un purtator de cuvant al politiei locale, citat de dpa.



Unul din trenuri a intrat in cealalta garnitura intr-un tunel, a precizat purtatorul de cuvant.



Brigada de pompieri a declarat pentru agentia dpa ca nicio persoana nu a fost ranita grav.



Accidentul de la Dusiburg a avut loc dupa ce doua tramvaie s-au ciocnit recent la Koln, zeci de persoane fiind ranite.

