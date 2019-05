Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Morar, profesor de fizica și matematicala Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Intorsura Buzaului, de 11 ani, acaștigat premiul I la secțiunea „conținut video”, a concursului Digitaliada, cu materialul video „ Refracția luminii” . Chiar ieri, cand s-au afisat rezultatele, Mircea Morar sustinea…

- O soferita, de 40 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism pe DN 65, din direcția Pitești catre Slatina, pe fondul altor preocupari de natura a distrage atenția, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, ieșind ...

- Rareș Bogdan și Marian-Jean Marinescu, candidați la Alegerile Europarlamentare, l-au insoțit pe președintele Ludvic Orban, vineri, 19 aprilie, intr-o acțiune pre-electorala desfașurata alaturi de lideri din PNL Olt in Balș și Slatina. Reacția fostului jurnalist Rareș Bogdan a fost una ...

- Școala Gimnaziala „Regina Maria” din localitatea Vintileasca a gazduit, la finele saptamanii trecute, cercul pedagogic al profesorilor de educație fizica de pe Valea Ramnicului. Tematica pentru acest semestru a fost proiectarea didactica și optimizarea in lecția de educație fizica, precum și eficientizarea…

- Circulatia se desfasoara, vineri dimineata, in conditii de ceata care reduce vizibilitatea sub 100 de metri pe DN 65 Slatina – Bals, judetul Olt, potrivit mediafax. Potrivit Centrului Infotrafic, șoferii sunt sfatuiți sa circule cu prudența, cu viteza adaptata condițiilor meteo existente,…

- Pe 12 martie a avut loc simularea probei scrise la matematica din cadrul Evaluarii Naționale. Numarul de absenți a fost mai mare cu 67 decat in cazul probei la limba romana, susținuta luni. In cazul elevilor de clasa a șaptea, din cei 3.831 de elevi s-au prezentat 3.485 – 346 alegand sa „sara peste”…

- Un alt incendiu a izbucnit in „ghetoul“ din zona cunoscuta drept Șerparie, din Slatina, de la un reșou improvizat, lasat nesupravegheat. Nimeni nu a fost ranit, insa in camera in care a fost lasat in priza reșoul, și care este ...