Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost criticata ca iși pune sarcina in pericol, continuand sa fie extrem de activa in timpul concertelor sale, Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a dat replica internauților carcotași. ”Sunt intrebata foarte mult cum de pot dansa in sapte luni de sarcina. Raspunsul…

- Pentru a combate celulita, trebuie sa ai o dieta sanatoasa, sa faci multa mișcare și sa folosești creme sau geluri speciale. La fel de important este sa eviți alimentele și bauturile care stimuleaza formarea celulitei.

- La sfarșit de zi, fie ca au fost machiate sau nu, femeile trebuie sa se demachieze și sa-și curețe tenul, scapand de impuritațile acumulate in timpul zilei. Sunt și cazuri in care demachiantele din comerț sa afecteze tenul, atunci cand acesta este mai sensibil. Daca faci parte din aceasta categorie…

- Pentru a combate celulita, trebuie sa ai o dieta sanatoasa, sa faci multa mișcare și sa folosești creme sau geluri speciale. La fel de important este sa eviți alimentele și bauturile care stimuleaza formarea celulitei.

- Iarna si-a intrat pe deplin in drepturi, iar sezonul racelilor, al virozelor, al gripei este oficial deschis. Stiai ca exista un ceai care amelioreaza simptomele racelii si vindeca tusea intr-un timp extrem de scurt? Secretul acestui preparat este pastrat cu sfintenie de bunicile

- La doar cateva ore de la scandalul uriaș in care este implicat Dacian Varga, Larisa Judele, femeia agresata de catre fostul fotbalist, a facut noi declaratii! „Nu ma simt in stare, momentan, sa intru in direct sau live Va pot spune cum am mai spus: au fost neințelegeri care au ajuns la el… eu nu știu…

- Igiena dentara este foarte importanta, iar apa de gura ajuta la mentinerea unui zambet stralucitor si sanatos. Apa de gura distruge bacteriile din cavitatea bucala, insa nu poate inlocui periajul dentar. Aceasta asigura o curatare mai buna dupa ce speli dintii cu periuta si ajuta la combaterea inflamatiilor…

- Sezonul racelilor, al virozelor, al gripei este oficial deschis, scrie realitatea.net.Stiai ca exista un ceai care amelioreaza simptomele racelii si vindeca tusea intr-un timp extrem de scurt? Secretul acestui preparat este pastrat cu sfintenie de bunicile noastre.