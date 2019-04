Doua masini s-au facut scrum in miez de noapte! Cine este de vina?

Stiri pe aceeasi tema

- Drama unei familii din Iași s-a transformat intr-o șansa la viața pentru o mama. Parinții baiețelului care nu a supraviețuit unui accident de mașina au decis sa ii doneze organele. Astfel, femeia a carei viața depindea de un transplant, a fost salvata. O clipa de neatenție a unui baiețel de 7 ani, care…

- Un tanar din comuna Voinesti, in varsta de 25 de ani, a fost prins duminica in flagrant delict dupa ce a spart o masina, avand sa se dovedeasca, pana in final, ca a spart de fapt nu mai putin de opt autoturisme in aceeasi zi. Pavel Bejinaru locuieste in satul Slobozia, din comuna Voinesti, si venea…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, aproximativ 16.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 183.000 lei, ce urmau sa fie introduse ilegal in tara. Actiuni similare…

- O fetita de 2 ani din Vaslui si-a pierdut viata imediat dupa ce a fost hranita de tatal sau, care o crestea singur dupa ce mama ei a abandonat-o la nastere. Imediat dupa ce a mancat, fetita a intrat in stop cardio respirator, iar cand a vazut ca nu mai respira, tatal a sunat disperat la 112. La fata…

- Incendiul de alaltaseara de la caminul de nefamilisti de langa Kaufland Nicolina, care nu s-a soldat cu victime omenesti, putea sa devina unul nu doar criminal, ci unul cu amploarea unei tragedii ingrozitoare, cu zeci de arsi. Locatarii din interior au fost cat pe ce sa moara arsi ca sobolanii in gauri,…

- • Filmul va rula in cinematografele din SUA, Canada si Europa N. Dumitrescu In prezent, un regizor roman, stabilit in America, are in lucru un lungmetraj despre asezamintele sociale de la Valea Plopului si Valea Screzii, potrivit Basilica.ro, agenția de stiri a Patriarhiei Romane. Concret, regizorul…

- Majoritatea drumurilor neasfaltate din județ sunt vraiște dupa topirea zapezii, craterele formate in partea carosabila reprezentand adevarate capcane pentru cei care circula pe acestea. Șoferilor nu le-a ramas decat sa injure autoritațile care le promit de fiecare data ca problemele vor fi rezolvate…

- Zilele acestea, cand elevii sunt in vacanta, prin oras se circula lejer. Insa zona CUG ramane aglomerata la primele ore, cand iesenii spre indreapta spre serviciu. Siruri aparent nesfarsite de autoturisme se vad de-a lungul strazii. FOTO: Facebook "Esti din Iasi daca..." (Mocanu Robert)