Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 17 ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, luni seara, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, judetul Prahova. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, iar apoi una dintre masini s-a rasturnat, traficul in zona fiind blocat pe sensul de…

- O fata de 17 ani a muurit duminica (11 noiembrie) seara dupa ce a fost lovita de doua masini. Tanara se afla pe trecerea de pietoni. Aceasta a fost lovita de o masina care a proiectat-o pe celalalt sens, unde a fost acrosata de un alt autoturism. Medicii nu au mai putut face nimic pentru […]

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri pe DN1 Ploiesti – Brasov la kilometrul 108(localitatea Comarnic), din cauza unui accident.O femeie care s-a angajat in traversarea…

- Doua femei au murit, marti dimineata, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Baicoi, judetul Prahova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru...

- Doi oameni au murit si sase au fost raniti, duminica, in urma accidentului rutier produs pe DN 1, in zona localitatii prahovene Breaza. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova...

- Doi barbati au murit, miercuri seara, in zona statiunii Sinaia, in urma unui accident in care au fost implicate trei masini. Din primele cercetari, evenimentul s-a produs dupa ce un autoturism ar fi patruns pe contrasens.