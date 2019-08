Stiri pe aceeasi tema

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 29 iulie - 4 august: *** Luni, 29 iulie, este marcata Ziua imnului national al Romaniei. In zona Cercului Militar National din Capitala, traficul rutier va fi restrictionat cu ocazia unei ceremonii militare. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei,…

- Un tanar din București a fost confundat de polițiști cu un talhar. Acesta corespundea semnalmentelor date de o femeie careia i se furase telefonul pe strada. Joi, polițiștii din cadrul Secției 7 din Capiutala au fost anunțați de o femeie in varsta de 34 de ani ca un barbat necunoscut i-ar fi smuls telefonul…

- Accident grav pe strada Muncești din Capitala. Un camion incarcat cu nisip s-a ciocnit violent cu un autmobil,.In urma impactului, automobilul a fost facut zob, iar nisipul din camion s-a impraștiat pe traseu.Nu se cunoaște daca vreo persoana a avut de suferit.

- Accident pe strada Liviu Deleanu din Capitala. O mașina de poliție s-a ciocnit violent cu un BMW.Din imaginile aparute pe o rețea de socializare, se vede ca impactul a fost violent.Cu mai multe detalii, revenim mai tarziu.

Accident pe strada Ismail din Capitala. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar traficul este ingreunat.Șoferii sunt rugați sa evite zona respectiva.

- Accident in lant cu implicarea a patru automobile pe strada Ismail din sectorul Centru al Capitalei. In zona s-au format ambuteiaje, iar automobilele implicate au fost grav avariate.La fata locului au intervenit oamenii legii.

- Accident grav in Capitala. O doamna in varsta de 61 de ani a decedat, dupa ce a fost lovita de un automobil in timp ce traversa strada regulamentar. Incidentul s-a produs in aceasta dimineața pe strada Grenoble din sectorul Centru al Capitalei.

Accident grav pe strada Mihai Viteazul din Capitala. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar traficul este ingreunat.Șoferii sunt rugați sa evite zona respectiva.