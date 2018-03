Stiri pe aceeasi tema

- Cei care nu-si mai permit sa plateasca ratele ar putea fi lasati sa vanda singuri bunurile pe care le folosesc, prin contract, ca sa-si achite datoriile. In plus, firmele de leasing nu ar mai putea executa silit niciun client, fara acordul unui judecator, conform unui proiect de lege care urmeaza sa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6, la kilometrul 352+400 de mteri, intre localitatile Drobeta - Turnu Severin si Orsova, judetul Mehedinti, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 tiruri si un autoturism. Cauza producerii…

- La Botosani, iarna din mijlocul primaverii a lovit pe neasteptate. Drumurile nu au fost blocate dar s-a circulat in conditii de iarna, cu multa zapada pe carosabil. Soferii acuza autoritatile, mai ales ca inclusiv in municipiul resedinta de judet, multe artere rutiere erau acoperite cu zapada si erau…

- O femeie in varsta de 32 de ani a fost ranita, luni dimineata, dupa ce, in timp ce depasea o masina pe un drum din Seica Mica, judetul Sibiu, s-a ciocnit cu un autoturism care venea din sens opus, proiectandu-l intr-un stalp si in alte trei masini parcate.

- Centrul Infotrafic anunta ca s-a instituit restrictie de circulatie pentru masinile mai mici de 7,5 tone pe DN 6, intre judetele Giurgiu si Teleorman, din cauza acumularilor de apa pe carosabil. Soferii pot circula in zona pe rute ocolitoare. Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca pe DN6 intre…

- Soferii craioveni care au, in aceasta dimineata, traseu pe strada Henry Ford, pe sensul de mers spre Caracal, au parte de nervi, deoarece traficul se desfasoara cu viteza melcului. Potrivit unui cititor GdS, coada incepe de la sensul giratoriu de ...

- Grupul auto Volkswagen (VW) a avut mai mult succes cu clientii din Europa Occidentala sa-i convinga sa vina la service pentru repararea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel implicate in scandalul emisiilor (Dieselgate) decat cu cei din Europa de Est, scrie publicatia…

- Potrivit unor statistici, portretul robot al soferului din Romania implicat in cele mai multe accidente rutiere este: sofer tanar la volanul unei masini foarte puternice. Soferii cu varsta de pana la 25 de ani care conduc masini cu o capacitate cilindrica de peste 2,5 litri sunt, statistic, cei care…

- Soferii nu vor mai putea fi sancționați de catre polițiștii care folosesc radarul și care nu poarta uniformele specifice. Polițiștii vor trebui sa foloseasca o mașina cu însemne oficial în timp ce folosesc radarul mobil, potrivit unei propuneri legislative. Proiectul…

- Ninsorile abundente și viscolul care a așezat in troiene zapada pe șosele au inchis mai multe drumuri din țara motiv pentru care foarte mulți șoferi au fost nevoiți sa petreaca ore multe in camioanele blocate. Polițiștii și jandarmii giurgiuveni, de exemplu, au batut la portierele fiecarei cabine și…

- Zece autoturisme, cu cetateni romani, au ramas inzapezite, luni seara, in Bulgaria, aproape de granita de la Vama Veche, cei 16 pasageri din masini fiind ajutati de autoritatile locale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un apel la 112 a sesizat faptul ca 10 autoturisme in care se aflau 16 persoane au ramas inzapezite in Bulgaria, la 3 km de punctul de trecere al frontierei Vama Veche catre Constanta, anunta ISU Dobrogea."Datorita demersurilor efectuate de membrii CJCCI prin Garda de Costa Constanta, s a luat legatura…

- In contextul atentionarilor meteorologice referitoare la caderi de precipitatii sub forma de ninsoare, insemnate cantitativ si viscolite, politistii rutieri recomanda tuturor participantilor la trafic sa manifeste maxima prudenta.

- Pe drumul european E60, in zona comunei Crucea din judetul Constanta, se circula in conditii de iarna. Carosabilul este acoperit cu zapada. Totdata, vizibilitatea in zona este redusa.Soferii sunt sfatuiti sa adapteze viteza de mers la conditiile de circulatie. ...

- Initiatorul legii susține ca peste 90% din accidentele in care masini cu volanul pe partea dreapta sunt implicate conducatorii auto ai acestor autovehicule sunt si vinovati de respectivele accidente.

- O fetita de sase ani a murit, iar trei persoane au ramas incarcerate, dupa ce doua masini s-au lovit frontal, vineri seara, pe un drum judetean din Timis, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O bucata din tavanul unei gradinițe noi din localitatea aradeana Santana, construita cu fonduri guvernamentale printr-un imprumut de la Banca Mondiala și inaugurata in urma cu doua zile s-a prabușit miercuri. In urma incidentului petrecut intr-o toaleta a unitații, niciun copil nu a fost ranit. Potrivit…

- “Este o creștere mare, in condițiile in care strazile au ramas la fel. Ținand cont de aceste lucruri, ne concentram asupra zonelor care prezinta risc rutier, am incercat sa identificam locurile in care se petrec cele mai multe accidente și tipologia conducatorilor auto predispuși la evenimente rutiere.…

- La sfarsitul lunii ianuarie 2018, in evidentele AJOFM Mehedinti erau inregistrati un numar total de 10.187 someri, ceea ce corespunde unei rate a somajului in judet de 9,79%. Din totalul de 10.187 someri inregistrati (din care 3.980 sunt femei), 1.931 sunt someri indemnizati (18,96%), iar 8.256 someri…

- Soferii ar putea sa dobandeasca certificatele de inmatriculare online. Autoritatile au ajuns la aceasta concluzie dupa cozile kilometrice care se formeaza la Directia de Permise si Inmatriculare.

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cind acestea sint oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citind media locale, potrivit Agerpres. Conform unei decizii luata in februarie de Inalta…

- Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pâna la ora 15:00, în zone montane din judetele Alba, Sibiu, Harghita, Brasov si Mures, precum si în judetul Covasna, în zona montana, vântul va prezenta intensificari ce vor atinge la rafala 70-90 km/h,…

- Traficul feroviar in zona Balota din judetul Mehedinti este oprit Traficul feroviar în zona Balota din judetul Mehedinti este în continuare oprit, dupa ce un tren încarcat cu motorina a deraiat în aceasta dimineata. Din cele 20 de vagoane, unul este rasturnat…

- Un tren de marfa a deraiat in aceasta dimineata in zona localitatii Balota din judetul Mehedinti. Din primele informatii, ar fi vorba despre un un tren incarcat cu motorina si benzina. Un vagon s-a rasturnat, iar alte 3 au sarit de pe sine. In zona intervin echipaje de la Inspectoratul de Urgenta.

- Un tren de marfa incarcat cu motorina a deraiat in Balota, județul Mehedinți, joi dimineața, potrivit IPJ Mehedinți. Circulația feroviara in zona este intrerupta. UPDATE ora 8:15. Ministrul Transporturilor a convocat Comitetul Ministerial pentru situații de urgenta. La fața locului, intervenția este…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Uber Romania, in contextul ultimelor incidente violente care au avut loc la Timisoara, tot mai multi soferi parteneri s-au plans cu privire la faptul ca au fost agresati, in ultimele zile, de la sicane in trafic, atacuri cu oua, masini avariate…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- vezi prezentarea Unii soferi isi schimba rar masina, asa de rar ca o tin peste 15 ani. Bineinteles majoritatea celor care isi schimba rar masina prefera modelele japoneze. Compania de cercetare auto iSeeCars a analizat peste 650.000 de masini vandute anul trecut, fabricate intre anii 1981-2002, pentru…

- Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din…

- Zeci de soferi au ramas blocati pe drumurile nationale din cauza ninsorilor abundente. Chiar daca inspectorii de patrulare si salvatorii sunt mobilizati pentru a ajuta oamenii aflati in impas, mai multi soferi din Capitala au decis sa nu ramana indiferenti.

- Doua masini care erau parcate intr-o piata dezafectata din municipiul Galati au fost avariate de un acoperis metalic care s-a prabusit peste ele din cauza vantului puternic. Cele doua masini, un autoturism si un microbuz, erau parcate intr-o piata dezafectata din cartierul Micro 40. Din cauza vantului…

- Autoritațile au intervenit miercuri seara pentru salvarea unor turiști aflați in stațiunea montana Ranca. "Am avut trei intervenții aseara, dupa ora 20.00, cu autoșenilata, cu jandarmii montani, cu Salvamontul și Poliția. Am scos tr...

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas joi fara energie electrica in urma viscolului din cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Potrivit oficialului citat, au fost avariate 90 de puncte de transformare,…

- La nivelul Serviciului Permise Auto Inmatriculari Gorj a fost inregistrat un record de autovehicule inmatriculate anul trecut. Potrivit lui Stefan Tacu, seful Serviciului Permise Auto Inmatriculari Gorj, au existat 11.000 de inmatriculari noi, ale unor masini aduse din afara tarii. Diferenta a fost…

- Politistii din Cugir au identificat in trafic, marti, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu RAR, mai multe masini ce aveau defectiuni tehnice. Soferii acestora au fost amendati si li s-a retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, oamenii legii au controlat…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmând sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Sibiu, trei accidente rutiere s-au produs, joi dimineata, in judetul Sibiu. Primul eveniment rutier a avut loc in orasul Agnita, pe str. 1 Decembrie, din cauza neacordarii de prioritate unor pietoni. Un tanar de 24 de ani, aflat la volanul unei masini,…

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia pe DN7 Bucuresti - Targoviste se desfasoara ingreunat (pe un fir, alternativ) la km 22+400 de metri, in zona localitatii Gulia din judetul Ilfov, aproape de limita cu judetul Dambovita, din cauza unui accident rutier. Accidentul a…

- Suspendarea inmatricularii unui autovehicul este o sanctiune nou introdusa prin OG 14 din 2017, prin care este modificat Codul Rutier, informeaza publicația legestart.ro. Perioada in care cumparatorul unei masini trebuie sa informeze autoritatile despre schimbarea proprietarului acelei masini va fi…

- Un accident mortal s-a produs luni seara intre localitațile Miercurea Ciuc și Vlahița, dupa ce un autoturism a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un alt vehicul. O femei a murit și alte cinci persoane au fost ranite in urma coliziunii.

- La data de 05 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politia Municipiului Motru au depistat in flagrant delict, un tanar, de 25 de ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, care a condus un autoturism pe raza localitatii, fara a detine permis de conducere. Din cercetarile…

- O noua firma se va dezvolta in jurul fabricii Arctic de la Ulmi, judetul Dambovita. Noua sociate va produce masini de spalat rufe, masini de spalat vase si cuptoare cu microunde. La Vacaresti, o firma turceasca (Curent Metal) va incepe, anul acesta, lucrarile pentru o fabrica in care se vor realiza…

- Șoferii care vor importa mașini a caror valoare depașește 1 milion și jumatate de lei vor plati o taxa adaugatoare la vama. Valoarea accizei reprezinta doua procente din pretul automobilului.

- Atenție, șoferi! Daca aveți mașini mai vechi de 12 ani veți trece mai des pe la Inspecția Tehnica Periodica. Legea a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Actul normativ prevede și beneficii pentru românii cu mașini noi.

- Soferii care circula pe DN1 (E68) Brasov - Sibiu sunt sfatuiti de politisti sa ruleze cu prudenta sporita, sa adapteze viteza la conditiile de drum si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata intrucat in judetul Brasov, pe tronsonul Codlea - Fagaras, traficul rutier se desfasoara…

- In prima masina oprita politistii au gasit 85 de kg de petarde iar intr-o autoutilitara 800 de kilograme. Soferii nu aveau acte de provenienta și nici nu indeplineau condițiile legale de transport pentru o marfa atat de periculoasa. In urma cu aproximativ o saptamana oamenii legi au reușit…

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doi tineri au murit, iar altul a fost ranit grav, in noaptea de sambata spre duminica, in urma unui accident petrecut pe DN 68, in judetul Caras-Severin, in care au fost implicate trei masini, transmite corespondentul Mediafax.Accidentul a avut loc pe DN 68, in judetul Caras-Severin, la iesirea…

- Ieri seara s a produs un accident in judetul Tulcea, in zona Celco. In impact au fost implicate doua autoturisme. Cei care au trecut prin zona au vazut cum arata cele doua automobile, implicate in evenimentul rutier. ...