Două mari puteri ale lumii pornesc o nouă Europă. Diaconescu anunță data "Va fi un tratat polivalent, care se refera la o cooperare intarita intre Franța și Germania, in ceea ce privește securitatea, economia, apararea, chiar și relațiile culturale, cooperarea regionala și europeana. Va fi un act dupa care Europa se va configura. Este vorba de o serie de prevederi intr-un tratat cu forța juridica și politica obligatorie. Ca și o noua reafirmare a modului in care relațiile dintre cele doua super puteri urmeaza a fi construite in perioada urmatoare. Se spune ca este un tratat care urmeaza Tratatul din 1963, cu privire la reconcilierea germano-franceza", a declarat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

