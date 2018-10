Doua luni de la violentele din 10 august: Ancheta merge greu, PSD vrea sa interzica protestele, Jandarmeria sa-si ancheteze victimele

Au trecut doua luni de la ziua de 10 august, cand protestul la care participau peste 100.000 de romani pasnici a fost inabusit violent cu gaze lacrimogene, bastoane si tunuri cu apa.



Imaginile dure de atunci au ramas intiparite in mintile si inimile a milioane de romani. Oameni cu mainile ridicate loviti cu bestialitate de jandarmi, copii, femei si batrani gazati si bruscati, numeroase situatii in care vietile cetatenilor au fost puse in pericol.



Peste 450 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in acea seara, cativa care au suferit rani grave au stat zile bune sau…