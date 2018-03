Două luni de când Cristina Manea a plecat printre îngeri! Sunt doua luni de cand Cristina Manea a plecat printre ingeri. Argeseanca s-a stins din viata dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa. Aceasta a fost rapusa de o boala ce nu i-a permis sa se bucure nici de faptul ca a devenit mamica. Soarta crunta a acestei tinere argesence a impresionat pana la lacrimi pe toti romanii, numai ca in ciuda eforturilor tuturor, in seara zilei de 11 ianuarie aceasta a murit. Nu trece zi de atunci fara ca un prieten sau o prietena sa nu-i posteze diferite mesaje pe pagina personala de Facebook, acestia fiind profund indurerati de pierderea unui suflet bun. … Citeste articolul mai departe pe ziartop.ro…

Sursa articol si foto: ziartop.ro

- S-au cunoscut, s-au indragostit de la prima vedere, in cateva luni s-au si casatorit, apoi au devenit parinti. Ziua in care fetita lor a venit pe lume a fost pentru Adrian, sotul Cristinei Manea, o zi pe care cu siguranta nu o va uita niciodata. Cristina Manea a aflat in ziua in care a devenit mama…

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Familia sa a trecut de la extaz la agoni in doar cateva momente. La doar cateva ore dupa ce a devenit mamica,…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Tragedia din aceasta seara a lasat o urma adanca in sufletele celor care au cunoscut-o pe tanara Cristina Manea. La numai 23 de ani, Cristina nu a mai putut ține piept cu o boala care i-a curmat viața mai devreme decat trebuia. Iata cateva dintre mesajele pline de durere și emoție pe care…

- Tragedia din aceasta seara a lasat o urma adanca in sufletele celor care au cunoscut-o pe tanara Cristina Manea. La numai 23 de ani, Cristina nu a mai putut ține piept cu o boala care i-a curmat viața mai devreme decat trebuia. Iata cateva dintre mesajele pline de durere și emoție pe care apropiații…

- Veste trista pentru toti argesenii. Cristina Manea a incetat din viata in aceasta seara la o clinica din Turcia. Tanara mamica a sensibilizat o tara intreaga cu povestea ei, fiind diagnosticata cu o forma rara de cancer, imediat dupa ce a adus pe lume o mica printesa. Sotul, rudele, prietenii sau…

