Două lumi: Diaspora vs Teleorman și o problemă de viitor DIASPORA: peste 3,5 milioane de romani raportați oficial, neoficial mult peste 5 milioane. Aceștia au trimis in țara aproape 5 miliarde euro, plus afaceri deschise in localitațile de baștina și alte lucruri care nu se vad in cifre oficiale. DASPORA ARE DOAR 6 PARLAMENTARI! 4 deputați și 2 senatori Niciun parlamentar de Diaspora nu reprezinta Puterea PSD-ALDE. Configurația politica pe Diaspora Deputați: 2 PMP, 1 PNL, 1 USR Senatori: 1 PNL, 1 USR JUDEȚUL TELEORMAN Populație 2011: puțin peste 360.000 locuitori La o populație de cel puțin 10 ori mai mica decat romanii din Diaspora, județul Teleorman… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Adrian Todoran: inițiator al proiectului de lege privind reducerea numarului de parlamentari la 300 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente a…

- Mai multe ONG-uri solicita premierului Viorica Dancila, precum si presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, masuri urgente pentru organizarea unui referendum corect la data de 7 octombrie, in conditiile in care exista "grave lipsuri" ale legislatiei…

- Mai multe ONG-uri solicita premierului Viorica Dancila, precum si presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, masuri urgente pentru organizarea unui referendum corect la data de 7 octombrie, in conditiile in care exista "grave lipsuri" ale legislatiei aferente…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a respins luni solicitarea PNL de a o chema pe premierul Viorica Dancila la “Ora Guvernului”, pentru a da explicatii cu privire la la interventia Jandarmeriei la protestul din 10 august, a anuntat prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan. “Biroul permanent a respins…

- „In conformitate cu prevederile art. 206 din Regulamentul Camerei Deputaților, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal solicita ca in cadrul 'Orei prim-ministrului', in prima ședința de plen a Camerei Deputaților din sesiunea parlamentara septembrie-decembrie a.c., sa o invitați pe doamna…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, nu a vrut sa spuna daca a discutat în ziua mitingului diasporei cu premierul Viorica Dancila. Carmen Dan a fost întrebata, în Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor, unde a discutat cu parlamentarii, timp de…

- Fostul premier Victor Ponta critica numirea in fruntea unor instituții importante din Romania a unor persoane care vin din județul Teleorman, condus anterior de Liviu Dragnea, in calitate de președinte al Consiliului Județean, precizand ca in alegerea lor a contat obediența. Printre cei nominalizați…

- Biroul Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor a decis marti sa trimita invitatii pentru audieri ministrului de Interne, Carmen Dan, prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si unor responsabili din Jandarmerie cu privire la protestele din 10 august. Audierile sunt programate pentru…