Doua locuinte si o anexa, mistuite de flacari in judetul Prahova. Pompierii au intervenit (galerie foto) Azi noapte, in jurul orei 00:16, a izbucnit un incendiu violent care a cuprins cu repeziciune doua locuinte din care una cu mansarda si o anexa gospodareasca.Incendiul a izbucnit in Blejoi pe strada Scolii.La locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de lucru cu apa si spuma, o autofreza si o sutospeciala de prima interventie si comanda.Au actionat 21 de pompieri pentru stingerea incendiului, operatiunea de interventie fiind finalizata la ora 03.00.Din primele informatii, cauza pr ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Azi noapte in jurul orei 00:16 a izbucnit un incendiu violent care a cuprins cu repeziciune doua locuințe, din care una cu mansarda, și o anexa gospodareasca. Incendiul a izbucnit in Blejoi pe strada Școlii. La locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de lucru cu apa și spuma,…

- Un incendiu a izbucnit luni la o anexa gospodareasca a Manastirii Cheia din județul Prahova. Flacarile se intind pe 20 de metri patrați, conform Mediafax.Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbucnit la o anexa gospodareasca a Manastirii Cheia. Citește și: SCANDAL MONSTRU in localitatea…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o anexa in orașul Teiuș. Intervin pompierii din Aiud și SVSU Teiuș cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit vineri, in jurul orei 13.00, la o anexa din localitatea Teiuș. Au intervenit pompierii din Aiud și SVSU Teiuș cu doua autospeciale. Detașamentul Aiud a intervenit,…

- Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit in județul Tulcea in zona localitații I.C.Bratianu. Secția de pompieri Macin a intervenit pentru limitarea efectelor incendiului de vegetație uscata și lastariș, care se manifesta pe o suprafața de aproximativ 5 hectare. Au intervenit doua autospeciale…

- Detasamentul de Pompieri Vaslui intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma cu modul de descarcerare, dintre care una apartinand punctului de lucru Ivanesti, la un accident rutier in localitatea Dragomiresti, comuna Dragomiresti.La interventie participa si o ambulanta tip B apartinand…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in comuna Blejoi din municipiul Prahova. Potrivit ISU Prahova, trei autoturisme au fost implicate. "Pompierii au fost solicitati sa intervina pentru asigurarea zonei unui accident rutier in comuna Blejoi, zona Metro DN1 . Intervenim cu un echipaj…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Statiei Babadag a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata in aceasta noapte.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea, spune ca focul a cuprins o suprafata de aproximativ cinci hectare in apropierea localitatii…

- Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina in localitatea Mahmudia pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o pensiune.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea a declarat ca "pompierii au raspuns solicitarii cu trei autospeciale…