Două localități din Timiș rămân fără apă timp de mai multe ore Doua localitați din județul Timiș vor ramane fara apa, timp de cateva ore, astazi, in data de 9 aprilie. Se va intrerupe furnizarea apei reci in localitatea Livezile, intre orele 09.00 – 12.00, iar de la ora 12.00, pana la 15.00, apa va fi intrerupta in localitatea Dolaț. Intreruperile au loc ca urmare a lucrarilor ... The post Doua localitați din Timiș raman fara apa timp de mai multe ore appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

