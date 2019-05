Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj, deja campioana la volei feminin, s-a calificat și in finala Cupei Romaniei dupa ce a trecut cu 3-1 de rivala CSM București. Finala e miercuri, de la 17:00, cu CSM Targoviște. Volei Alba Blaj iși continua marșul triumfal in Romania, in acest sezon. Dupa ce a caștigat al patrulea titlu…

- In ultima etapa a sezonului regulat, ACS Fortuna Becicherecu Mic a invins echipa CSȘ Targoviște cu scorul de 5-0 pe teren propriu. Pentru ca Vasas Femina a pierdut in deplasarea de la Galați cu scorul de 4-0, Fortuna a revnit pe locul 2, iar Prundu Bargaului a prins in extremis locul 3, ultimul de play-off.…

- Romanca Petruța Iugulescu va face parte din brigada care va conduce finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, care le va pune fața in fața pe 18 mai pe Olympique Lyon și pe Barcelona, la Budapesta. Potrivit site-ului oficial al FRF, Petruța Iugulescu va fi asistent in brigada condusa de rusoaica Anastasia…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) și-a aflat traseul de la WTA Stuttgart. Romanca intra direct in turul secund. Turneul WTA de la Stuttgart se desfașoara in perioada 20 - 29 aprilie 2019. Simona Halep este singura jucatoare din Romania calificata pe tabloul principal. Halep va debuta in turul secund impotriva…

- La prima prezenta intre cele mai bune echipe de baschet feminin din Romania, Phoenix Stiinta Constanta a atins semifinalele Cupei Romaniei si s a calificat in turneul play off al Ligii Nationale, performante care au adus satisfactie la clubul de pe litoral.In Cupa Romaniei, Phoenix Stiinta s a luptat…

- CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe CS Magura Cisnadie in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul FRH. In cealalta semifinala, SCM Ramnicu Valcea o va intalni pe HC Zalau. Semifinalele sunt programate pe 20 aprilie, iar…

- Daniel Ghița a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live. Sportivul a fost pus in situația de a-și imagina ca poate schimba 3 lucruri in Romania. Mai jos, rezultatul jocului. „Nu poți face nimic in 3 zile, nici intr-un an. In primul rand aș face insfrastructura țarii, apoi aș deschide uzine…

- Bianca Andreescu (60 WTA/18 ani), jucatoare care reprezinta Canada, a vorbit in termeni foarte frumoși despre Simona Halep și spune ca se considera romanca. „Simona este o jucatoare incredibila, a reușit atat de multe in cariera! Cand a caștigat Roland Garros a fost foarte emoționant, in special pentru…