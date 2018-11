Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, la Alunis a fost cuprinsa de flacari o casa veche, construita din lemn si chirpici, in suprafata de aproximativ 100 mp, care a fost distrusa in totalitate. In interiorul casei a fost gasit trupul carbonizat…

- Pompierii bistriteni au fost nevoiti sa intervina, sambata dupa amiaza, la doua incendii produse aproape simultan, care au cuprins o casa din localitatea Alunis si anexele alteia din localitatea Rusu de Sus, primul incendiu ducand si la decesul unui barbat, scrie Agerpres.ro. Potrivit datelor comunicate…

- Flacarile au mistuit o casa in localitatea bistriteana Alunis, iar la o ora distanta focul a invaluit un garaj din localitatea Rusu de Sus. Incendiul s-a extins la casa din apropiere. Din pacate echipa ajunsa la Alunis a descoperit si trupul fara suflare al unui barbat

- Potrivit politistilor, accidentul a fost generat de un barbat de 43 de ani, din Bucuresti, care conducea o autoutilitara cu remorca de la Deva spre Ilia. Din cauza vitezei excesive, acesta a tamponat din spate un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, pe care l-a…

- Un barbat a murit, sambata dimineata, in urma unui incendiu care a izbucnit la un atelier de tamplarie din apropierea Manastirii Sfantul Pantelimon, din Silistea Gumesti, judetul Teleorman. Pompierii spun ca acesta era un ingrijitor al manastirii.

- Un barbat din localitatea Urseni, judetul Timiș, a murit carbonizat, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce gospodaria i-a fost cuprinsa de flacari. In locuinta, pompierii au gasit si mai multe butelii, astfel ca s-ar fi putut produce și o explozie, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților…

- Un barbat de 51 de ani dintr-o localitate galateana si-a gasit sfarsitul intr-un mod cumplit astazi, 16 august. Aceasta era cunoscut cu epilepsie si cel mai probabil in timpul unei crize, a ramas in stare de inconstienta, iar bucataria de vara in care se afla a luat foc, arzandu-l de viu.

- Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de joi, 16 august, în localitatea Valu lui Traian, județul Constanța. Un tânar de 28 de ani a murit. Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 4.00, în localitatea Valu lui Traian, județul Constanța. Conform datelor…