Două grupuri s-au luat la bătaie în centrul Berlinului pentru spoturile de pe Youtube "In jur de 400 de oameni s-au adunat in piata la inceputul serii de joi", a precizat un purtator de cuvant al politiei. Potrivit informatiilor detinute de politie, majoritatea dintre ei erau adolescenți și tineri. Altercatia care a avut loc a implicat in jur de 50 de persoane, care au inceput sa se imbranceasca si sa se loveasca cu picioarele, folosindu-se si spray-uri cu piper. Politia a desfasurat circa 100 de politisti si a reținut noua oameni, folosind la randul sau gaz lacrimogen pentru a opri altercatia, potrivit purtatorului de cuvant. O politista a fost ranita. Au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro Au…

Stiri pe aceeasi tema

- O bijuterie din centrul Zalaului a fost jefuita, in dupa-amiaza zilei de marti, de doua persoane mascate, una din ele cu o arma cu care a amenintat vanzatoarea, fapta fiind reclamata politistilor de administratorul magazinului, potrivit agerpres.ro.Citește și: Salarii colosale, fara studii…

- Topirea zapezii și cantitatea record de precipitații din ultimele zile au provocat inundații in mai multe state din zona centrala a Statelor Unite, provocand decesul a trei persoane, iar mii de persoane au fost evacuate, informeaza site-ul postului BBC News preluat de mediafax. Printre victime…

- Un pensionar in varsta de 65 de ani, din Targu-Jiu, a ajuns la spital, luni, cu fractura la picior, dupa ce a fost agresat de un alt barbat, in timp ce strangea cartoane și PET-uri din apropierea unui tomberon. Altercația ar fi inceput dupa ce victima ar fi intrat pe „teritoriul”…

- Cel putin 23 persoane au murit in statul american Alabama, printre care si cativa copii, din cauza unei tornade.Unii oameni inca sunt blocati in moloz, iar autoritatile spun ca sunt cateva zeci de raniti. De asemenea, mii de oameni au ramas fara curent electri.

- UPDATE ora 16:30 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata in conditii normale pe DN 17 Suceava – Gura Humorului, intre localitatile Ilisesti si Paltinoasa, judetul Suceava, unde anterior traficul a fost intrerupt din cauza unui…

- Gheata formata pe trotuarele si strazile din Galati reprezinta de cateva zile un cosmar pentru aceia care se incumeta sa iasa din case ca sa mearga la serviciu sau pentru a-si face cumparaturile.

- Alte doua persoane au murit din cauza gripei, un barbat in varsta de 61 de ani din județul Prahova și o femeie de 74 de ani din județul Ialomița, ambii pacienți avand probleme medicale. Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 26, informeaza Mediafax.Un barbat in varsta de 61…

- A fost bataie in centrul Ploieștiului, in noaptea de Revelion, la scurt timp dupa miezul nopții! Altercația a avut loc chiar in parcul Toma Socolescu, de unde s-au dat artificiile, iar cei implicați ar fi pornit scandalul pe fondul consumului de alcool, a reieșit din cercetari. In scandal au fost implicați…