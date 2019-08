Stiri pe aceeasi tema

- Voluntarii Cartfest i-au sprijinit, in acest weekend, pe reprezentantii Asociatiei Impreuna pentru Dezvoltarea Comunitatii – AIDC si au curatat Strada Sforii de mazgaliturile facute de turisti si brasoveni. The post FOTO- Voluntarii Cartfest au curatat Strada Sforii appeared first on NewsBV .

- Ministerul Apararii organizeaza la Brasov o campanie de recrutare pentru cei care vor sa fie militari voluntari in rezerva! Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca organizeaza, in perioada 1-23 august 2019, o campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca…

- Asociația Impreuna pentru Dezvoltarea Comunitații (AIDC) a reabilitat in intregime strada Sforii in urma cu un an. Din pacate insa, la aproximativ patru luni de la finalizarea lucrarilor strada purta din nou urmele vizitatorilor, turiști și localnici. A urmat o serie de intervenții in care…

- Cum poti ajuta, prin SMS, medicii voluntari din Asociatia ZETTA sa faca operatii complexe de reconstructie Medicii voluntari din Asociatia ZETTA au pus umar langa umar, inca de anul trecut, hotarand sa faca 50 de operatii complexe de reconstructie pro-bono intr-un an. Sub coordonarea initiatorului,…

- Zece sutimi i-au despartit de calificarea la nationala! Castigatori de aproape un deceniu ai fazei judetene a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, pompierii rasnoveni au participat, vineri, la faza interjudeteana a competitiei, in cadrul careia…

- A doua ediție a acțiunii de igiena și curațenie publica – Cleanup 2 Cariera Orko a avut loc sambata, 15 iunie a.c. Evenimentul de colectare selectiva a deșeurilor a fost organizat de catre Asociația GAL Sepsi in parteneriat cu TEGA S.A., Asociația CARITAS, Asociația de Ajutor Social Maltez Filiala…

- Gabriela Firea, președintele PSD București și primarul Capitalei, lipsește joi de la ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Firea anunțase de saptamana trecuta ca in aceasta perioada este programata pentru o intervenție chirugicala. Joi, in ziua in care are loc ședința CExN PSD, Gabriela Firea…

- Exemplu pentru comunitate: O mama din Brașov a mobilizat voluntari pentru curațarea parcurilor O mama din orașul brașovean Victoria a mobilizat un grup de voluntari pentru a strange resturile de pe domeniul public, invațandu-i totodata pe copii ce inseamna o comunitate. Patru parcuri au…