Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor ar trebui sa faca “o curatenie” in minister, deoarece exista “o crasa incapacitate de gestionare a marilor proiecte si a fondurilor europene”, potrivit presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a adaugat ca prioritatea zero a partidului si criteriul de evaluare…

- ”Unul dintre marile proiecte care ni se par esentiale, eu l-as numi proiect de prioritate zero si care pentru noi va fi criteriu de evaluare a acestui Guvern, este vorba de autostrada Pitesti-Sibiu. Pentru ca acest tronson-autostrada va permite inchiderea coridorului 4, care sa faca legatura intre…

- Aici se vor stabili detaliile exercitiilor ce urmeaza a fi desfasurate in comun, cu ocazia misiunilor din Marea Neagra, informeaza un comunicat de presa transmis, marti, de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit SMFN, navele celor doua grupari navale permanente ale NATO, SNMG-2…

- Gruparea navala permanenta NATO SNMG 2 Standing NATO Maritime Group , din care fac parte fregata "Regele Ferdinand", distrugatorul britanic HMS Duncan si fregata turceasca TCG Gaziantep, va desfasura, in perioada 30 ianuarie 17 februarie, operatii de supraveghere maritima si alte misiuni specifice in…

- Cu ocazia implinirii a 600 de ani de la moartea lui Mircea cel Batran, Muzeul Judetean Arges organizeaza miercuri, 31 ianuarie, masa rotunda dedicata memoriei domnitorului. Evenimentul se va desfasura in amfiteatrul muzeului, incepand cu ora 13.00. Mircea cel Batran, o figura emblematica a Evului Mediu…

- Doua grupari navale ale NATO, din care fac parte si o fregata si un dragor maritim romanesc, alaturi de nave britanice si turcesti, desfasoara misiuni si activitati specifice de supraveghere maritima in Marea Neagra. Ambele grupari vor vizita portul Constanta la sfarsitul acestei saptamani.…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie intarite capabilitatile militare ale Romaniei si la Marea Neagra, context in care a anuntat ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un…

- Ministrul propus al Apararii, Mihai Fifor, a declarat luni, la audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca trebuie întarite capabilitatile militare ale României si la Marea Neagra, context în care a anuntat ca are în vedere lansarea unui program de înzestrare…

- Clubul Nautic Roman organizeaza astazi, o conferinta de presa, impreuna cu Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime CNAPM Constanta S. A., la sala de conferinte din incinta Garii Maritime din Portul Constanta sediul CNAPMC, Poarta 1 , cu ocazia prezentarii proiectului unui eveniment nautic…

- Distrugatorul sovietic „Moskva“, supranumit „Titanicul Marii Negre“, a fost distrus in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, intr-o batalie navala. Nici in prezent nu se cunosc cauzele scufundarii lui, fiind vehiculate trei ipoteze.

- Dragorul maritim Lt. Lupu Dinescu DM 25 a plecat miercuri, 24 ianuarie, din Portul Constanta, pentru a se integra in Gruparea Navala NATO de lupta impotriva minelor marine SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group , care desfasoara, in perioada 24 ianuarie 13 februarie, activitati specifice…

- Liceul de marina militara se reinfiinteaza dupa aproximativ 20 de ani. Decizia a fost luata de Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, dupa ce mai multe institutii au facut demersuri in acest sens. Printre ele se numara chiar Statul Major al Fortelor Navale, alaturi de Liga Navala Romana si Primaria…

- Tribunalul Constanta i-a condamnat miercuri pe șase cetateni straini la pedepse cuprinse intre 18,5 ani de inchisoare si 19,5 ani de inchisoare pentru trafic international de droguri, ei introducand in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta, aproximativ 2,5 tone de cocaina. Drogurile…

- La doar cativa pasi de intinderea miscatoare si albastra, intr o zona cu un peisaj de vis, mai ales in zilele senine, cand Marea Neagra este calma, chiar langa zidul dinspre mare al Catedralei Arhiepiscopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo;, trecatorul va vedea un fragment dintr un cartier antic…

- "Suntem obisnuiti cu organizarea unor astfel de manevre militare. Intensificam cooperarea cu partenerii straini", a declarat Andrei Kurilenko, comandantul-adjunct al Fortelor Navale ucrainene, citat de agentiile de stiri Unian si Interfax. Distrugatorul american USS Carney a sosit pe 8 ianuarie in Portul…

- Primele exercitii pe mare ale Fortelor Navale Romane, in cooperare cu partenerii din Alianta, se desfasoara in perioada 11-13 ianuarie. Fregata 'Regele Ferdinand', cu un elicopter Puma Naval la bord, se afla, in prezent, in largul Marii Negre, alaturi de distrugatorul american USS Carney si un submarin…

- Timp de trei zile, incepand de ieri, are loc prima activitate de insctructie a marinarilor militari romani in Marea Neagra.La misiune participa fregata "Regele Ferdinand" si distrugatorul american USS Carney.Exercitiile comune vor avea drept scop consolidarea securitatii si stabilitatii in regiune.Nava…

- Firma Boskalis SRL va executa in perimetrele Boskalis 1, Boskalis 2, Boskalis 3, situate pe Platforma Continentala romaneasca a Marii Negre, in zona economica exclusiva a Romaniei, lucrari de imprumut si relocare a nisipului, in vederea utilizarii acestuia la reabilitarea plajelor, obiectiv cuprins…

- Din scurta perioada cat submarinul Delfinul a fost functionabil, vreme de zece ani, au ramas marturii inedite despre misiunile sale in Marea Neagra. «Te botez Delfinul si-ti urez ca numarul de intrari in imersiune sa fie egal cu numarul iesirilor la suprafata», s-a auzit in Portul Constanta, in 1991.

- Din scurta perioada cat submarinul Delfinul a fost functionabil, vreme de zece ani, au ramas marturii inedite despre misiunile sale in Marea Neagra. «Te botez Delfinul si-ti urez ca numarul de intrari in imersiune sa fie egal cu numarul iesirilor la suprafata», s-a auzit in Portul Constanta, in 1991.

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky, apropiat al fostului primar Radu Mazare, a fost condamnat vineri, de Tribunalul Constanta, la sapte ani si patru luni de inchisoare, pentru comiterea mai multor infractiuni, printre care trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata. DNA l-a trimis…

- Tribunalul Constanta a dat, vineri, sentinta in dosarul in care omul de afaceri Sorin Strutinsky fusese trimis in judecata pentru comiterea mai multor infractiuni, fiind acuzat de DNA ca a primit procente din sumele incasate de o firma care a realizat diferite lucrari in judetul Constanta, unele…

- Bibliotecarul Avram Iancu, cunoscut pentru performantele sale de a traversa inot Canalul Manecii si fluviul Dunarea, de la izvoare la Marea Neagra, a reusit sa stranga o mie de euro la capatul unei actiuni umanitare in care a inotat, timp de 12 ore, pentru a sprijini un copil bolnav de cancer din…

- Cei 65 de migranti, intre care 23 de copii, care in 27 noiembrie au fost salvati de politistii romani de frontiera de la bordul unei nave aflate in pericol pe Marea Neagra, au solicitat acordarea unei forme de protectie internationala din partea statului roman si au fost cazati in centrele din administrarea…

- Cei peste 60 de cetațeni straini, care au fost depistați de Garda de Coasta la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, în noaptea de 27 spre 28 noiembrie, fiind ulterior aduși în Portul Constanța, au solicitat acordarea unei forme de protecție

- Cei peste 60 de cetațeni straini, care au fost depistați de Garda de Coasta la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, in noaptea de 27 spre 28 noiembrie, fiind ulterior aduși in Portul Constanța, au solicitat acordarea unei forme de protecție internaționala din partea statului roman, fiind cazați…

- Potrivit sursei citate, investigatiile in cazul celor 60 de persoane depistate marti in ambarcatiunea interceptata in Marea Neaga au fost continuate de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, care au stabilit ca doi cetateni turci au condus grupul de migranti, propunand arestarea lor. "Dupa…

- Doi cetateni turci, unul in varsta de 53 de ani si altul de 45 de ani, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au transportat pe Marea Neagra, cu ajutorul unei ambarcatiuni, peste 60 de persoane din Irak, Pakistan, Siria si Afganistan, nava fiind interceptata de politistii de frontiera…

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca va cere luni Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului demiterea presedintelui Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, pentru depasirea atributiilor…

- În fiecare an, Ziua Naționala a României este sarbatorita cu fast în întreaga țara. Mâine, constanțenii vor putea urmari, pentru prima data în orașul de la malul marii, o parada militara în toata regula, și nu numai. Mâine, la Constanța vor fi…

- Dupa ce SUA a acuzat Rusia de manevra periculoasa a unui avion peste Marea Neagra, un general rus decorat a declarat ca pilotii americani nu au ce cauta in Marea Neagra.Comandantul adjunct in retragere al Fortelor Aeriene din Rusia, Nikolai Antoskin, a declarat: Avionul nostru s a apropiat, pur si simplu,…

- Tribunalul Constanta a decis marti, condamnarea la cate trei ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru cipriotul Petros Petridis si pentru bulgarul Spasov Petar Spasov pentru comiterea infractiunilor de trafic de migranti, trecerea frauduloasa a frontierei de stat si conducerea unei nave…

- O nava turistica sub pavilion turcesc ce transporta peste 60 de migranti clandestini a fost interceptata luni noaptea de Garda de Coasta, la o distanta de aproximativ 17 mile maritime travers de Constanta, si escortata pana in Portul Constanta unde este asteptata sa ajunga marti dimineata.Citește…

- Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, nava de agrement din Turcia a fost depistata marti dimineata, in apropierea tarmului romanesc, la aproximativ 35 de kilometri de tarm, in zona localitatii Eforie si este adusa in Portul Constanta. Nava a anuntat ca la bord se afla 61 de persoane.…

- ExxonMobil a lansat o licitatie pe SEAP pentru mai multe lucrari legate de demararea functionarii unitatilor offshore din Marea Neagra. Valoarea contractului este foarte mare, fiind estimata intre 975 de milioane de dolari si 1.28 miliarde dolari, fara TVA. Contractul are in vedere de la management…

- Marina militara rusa monitorizeaza deplasarile unei nave franceze de recunoastere care se afla in Marea Neagra si despre care se presupune ca se deplaseaza spre Gerogia. Nava a facut o escala si in Romania, in luna martie. Conform unor surse militare rusesti citate de agentiile de presa ruse…

- Corveta "Contraamiral Horia Macellariu" 265 a acostat luni, 20 noiembrie, in portul militar Mangalia, dupa participarea, in perioada 04 20 noiembrie, la exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ 17, alaturi de nave militare din Bulgaria, Marea Britanie, Romania, Statele Unite ale Americii…

- Astazi se incheie exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ 17 inceput la 4 noiembrie.Evenimentul este realizat, odata la doi ani, de Fortele Navale Turce.La exercitiu, a participat si Corveta Contraamiral Horia Macellariu 265 cu cei 88 de membri ai echipajului navei, sub comanda capitan…

- Oferte vacanța de vara de Black Friday 2017, la eMag. Black Friday 2017 poate fi o ocazie buna pentru a-ți organiza concediul… de la vara. Astfel, cei care au bani puși de-o parte și știu și perioada in care vor fi liberi iși pot rezerva deja o vacanța. Black Friday 2017 este o zi așteptata de multe…

- Pentru prima data in istoria Marinei Militare Romane, la sosirea dintr o misiune internationala, pe dana portului Constanta, o voce feminina a raportat: "Misiune indeplinita", dupa ce dragorul maritim 25 "Lt. Lupu Dinescu" a incheiat, pe 15 noiembrie, participarea la operatia NATO de supraveghere a…

- "Teritoriul Romaniei actuale corespunde in mare parte pamantului pe care srsquo;a desvoltat poporul Dacilor si al Getilor, stramosii Romanilor de astazi. Dintre toate regiunile care l compun, Dobrogea are o valoare deosebita pentru istoria poporului roman. Acest colt de tara care are forma aproximativa…

- In perioada 13 – 17.11.2017, la Scoala de Aplicatie pentru Fortele Aeriene ,,Aurel Vlaicu”, pe aerodromul Boboc, se desfasoara Concursul national de parasutism militar ,,Cupa Aviatiei” editia a VII-a 2017. In cadrul concursului vor participa loturi sportive din structurile: Statul Major al Forțelor…

- Tinuturile din jurul Marii Negre au o istorie zbuciumata. Desi in ultimele decenii au fost afectate de conflicte etnice, colaps economic si rivalitati, tarile din aceasta regiune si au pastrat totusi mostenirea si interesele comune. In prezent, Marea Neagra este mai importanta ca niciodata, pe langa…

- Fregata „Regele Ferdinand” a revenit, miercuri, in Portul Constanța dintr-o misiune in Marea Mediterana, fiind așteptata de oficiali ai Statului Major al Forțelor Navale și e rude ale marinarilor. La ora 11.00, fregata „Regele Ferdinand“ a acostat in Portul Constanța, fiind așteptata de oficiali ai…

- Echipajul fregatei Regele Ferdinand si cel al elicopterului Puma Naval au ajuns astazi, 8 noiembrie, in portul militar Constanta, unde au fost intampinati de conducerea Fortelor Navale, dar si de rude si prieteni.Momentul a reprezentat incheierea cu succes a unei perioade pline de activitati desfasurate…

- Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale Romane, corveta „Contraamiral Horia Macellariu” (265) participa, in perioada 4 - 20 noiembrie, la exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ-17, realizat o data la doi ani de catre Fortele Navale Turce. Cei 88 de membri ai echipajului…

- Corveta "Contraamiral Horia Macellariu" 265 participa, in perioada 4 20 noiembrie, la exercitiul multinational de lupta antisubmarin DOGU AKDENIZ 17, realizat o data la doi ani de catre Fortele Navale Turce.Cei 88 de membri ai echipajului navei se afla sub comanda capitan comandorului Cristian ABAIANITI…