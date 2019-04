Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina se extinde alarmant in randul mistretilor din judetul Ialomita. De la inceputul anului, pe opt fonduri de vanatoare au fost confirmate 60 de cazuri de imbolnaviri la animalele salbatice, lucru care a fus al mentinrea restrictiilor privind repopularea exploatatiilor cu porcine in localitatile…

- Toți mistreții aflați pe doua fonduri de vanatoare din județul Constanța urmeaza sa fie sacrificați dupa ce la trei animale - unul vanat, celelalte gasite moarte - a fost confirmat virusul pestei porcine africane.Potrivit reprezentanților Prefecturii Constanța, vineri a fost convocat Centrul…

- Prefectura in colaborare cu Directia Sanitar Veterinara pentru Siguranta Alimentelor a (DSVSA) a aprobat marti planuri de masuri pentru combaterea epizootiei in cadrul a doua noi focare de pesta porcina africana (PPA) declarate pe raza a doua fonduri de vanatoare din sud-vestul judetului Constanta.…

- Noi focare de pesta porcina africana au fost confirmate de doua fonduri de vanatoare. In urma cu cateva zile, patru mistreti bolnavi au fost gasiti morti pe un alt fond de vanatoare din zona.

- Pe raza judetului Buzau a fost confirmata prezenta virusului pestei porcine africane la porcii din doua gospodarii particulare din localitatile Scurtesti, comuna Vadu Pasii, respectiv comuna Sageata, a anuntat, duminica, Biroul de presa al Prefecturii Buzau citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate,…

- Pe raza judetului Buzau a fost confirmata prezenta virusului pestei porcine africane la porcii din doua gospodarii particulare din localitatile Scurtesti, comuna Vadu Pasii, respectiv comuna Sageata, a anuntat, duminica, Biroul de presa al Prefecturii Buzau. Potrivit sursei citate, in…

- Pesta porcina africana se extinde in județul Buzau. IDSA a confirmat prezența virusului PPA la porci din doua gospodarii situate in satul Scurtești, respectiv Sageata. In cazul de la Sageata, este vorba de cinci porci mici care au murit in interval de cateva zile, fara ca situația sa fie anunțata autoritaților…

- Pesta porcina africana continua sa dea batai de cap autoritatilor din judetul Ialomita. 125 de focare se inregistreaza in gospodariile populatiei si alte 126 la mistreti. Reprezentantii DSVSA atrag atentia cetatenilor sa respecte restrictiile impune pentru a limita imbolnavirea animalelor.